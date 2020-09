Quants ous es poden menjar a la setmana? És bo consumir-ne un cada dia?

Fins fa poc, el consum d'ous s'associava a un augment del colesterol i del risc de malalties cardiovasculars. Després d'analitzar tota l'evidència científica acumulada fins al moment sobre els ous (amb dades de 39 investigacions, amb 1,8 milions de participants), investigadors internacionals conclouen que el consum de quatre ous a la setmana és saludable per al cor.A Espanya, l'estudi publicat a la revista European Journal of Clinical Nutrition , ha estat dut a terme per Miguel A. Martínez González i Estefanía Toledo de la Universitat de Navarra. "La conclusió final és que probablement no existeixi cap motiu científic seriós per desaconsellar el consum d'ous en la població general", explica Toledo.Així mateix, ingerir un ou al dia de mitjana no es va associar amb major risc de malaltia cardiovascular, excepte per a la insuficiència cardíaca i només en els estudis que s'havien realitzat als Estats Units o entre els que ja eren prèviament diabètics. "Als diabètics se'ls hauria de recomanar que mantinguessin consums de fins a 4 ous a la setmana, però no més", explica la investigadora."Excepte l'esmentada relació adversa -només present en diabètics i només en nord-americans- per a la insuficiència cardíaca, per a tots els altres aspectes de la malaltia cardiovascular (infarts, accidents vasculars cerebrals, morts cardiovasculars, malaltia cardiovascular total), el consum d'ou tendeix més aviat a ser protector que perjudicial", subratlla. Estefanía Toledo matisa que aquests resultats permeten defensar que la major part de la població pot mantenir un consum de fins a 4 ous a la setmana."S'especula que la controvèrsia que va poder produir en el seu dia algun estudi realitzat als Estats Units podria ser a causa que l'ou s'hi acostuma a acompanyar d'altres aliments menys saludables com el bacó, especialment en l'esmorzar. No està clar que tingui aquests efectes adversos quan s'emmarca en un patró d'alimentació saludable com el patró alimentari mediterrani tradicional", afegeix.D'altra banda, hi ha molts aspectes positius en aquest aliment: "és font de proteïnes d'alta qualitat i de molts micronutrients amb efectes beneficiosos, com a funcions antioxidants i antimicrobianes. A més, té altres avantatges per la seva gran versatilitat culinària i el seu preu assequible", conclou.

