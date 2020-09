La família de Pedro Álvarez ja espera l'última resolució judicial sobre l'assassinat

Juanjo Álvarez ha estat la cara visible de la família i l'entorn de Pedro des del moment que el van assassinar i avisa que digui el que digui l'Audiència, no es rendirà. "No pararé de lluitar fins que les cames i el cap em funcionin", conclou.

Ja ha començat el compte enrere per conèixer l'última resolució judicial sobre l'assassinat de Pedro Álvarez. El jove va ser assassinat el 1992 i la justícia mai ha investigat en profunditat el crim. Aquest divendres, tres mesos abans que prescrigui, l'advocat de la família, Benet Salellas, ha defensat davant l'Audiència de Barcelona el recurs presentat per evitar el tancament definitiu del cas.L'advocat Benet Salellas considera que la tecnologia actual podria permetre obtenir noves proves sobre l'autoria dels fets, i demana que la investigació s'encarregui als Mossos d'Esquadra, ja que la policia nacional espanyola podria estar influenciada. L'única persona detinguda per l'assassinat -el mateix 1992- és un agent de la policia nacional espanyola.El recurs de la defensa de la família davant l'Audiència arriba després de no acceptar-se, per part del jutjat d'instrucció número 4 de L'Hospitalet de Llobregat, la petició de realitzar noves diligències pericials sobre la bala i altres proves materials. La fiscalia és partidària d'arxivar el cas per prescripció, però l'acusació particular defensa que l'última diligència es va practicar el 28 de setembre de l'any 2000 i, per tant, la prescripció de 20 anys seria aquest proper 28 de setembre, sense comptar el període no hàbil dels mesos de confinament per covid. En aquest cas, s'allargaria fins al desembre.Venim d'un procés judicial molt accidentat on l'ombra de la impunitat ha plantat sempre", diu l'advocat, que considera que aconseguir la reobertura de la investigació no és un objectiu "senzill".Bona mostra d'això ha estat la concentració convocada aquest divendres per la plataforma -que aglutina amics i familiars del jove- a les portes de l'Audiència. A dins, el jutge ha denegat l'entrada de la família a la sala on s'havia de fer la vista. Segons ha assegurat Salellas, la vista ha durat 20 minuts i la Fiscalia ha insistit en la seva postura en defensa de la prescripció del cas. La resolució judicial arribarà en les pròximes setmanes.

