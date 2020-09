Nuet serà rellevat com a líder de Comunistes després de deu anys

Joan Josep Nuet serà rellevat aquest dissabte com a líder de Comunistes de Catalunya, càrrec que ha ostentat en els darrers deu anys. El partit, que celebra el seu segon congrés de forma telemàtica aquest cap de setmana, no només triarà un nou secretari general, sinó que posarà les bases sobre les quals escollirà amb quina aliança es presenta a les pròximes eleccions catalanes. Després de l'allunyament amb els comuns dels darrers dos anys, els seus esquemes contemplen repetir la coalició amb ERC o bé anar de la mà de la CUP.El 3 de juny passat, Nuet ja va deixar tant el lideratge com la militància d'EUiA després de set anys en el càrrec , una renúncia que era esperada després que en nom de Sobiranistes es presentés de número quatre a la coalició pactada amb ERC a les eleccions espanyoles del 28 d'abril. L'aliança va rebre el vistiplau de Comunistes, que forma part de Sobiranistes. En el cas dels comicis repetits del 10-N, quan Oriol Junqueras ja no va poder ser cap de llista, Nuet va ser el número tres.El dirigent explica en declaracions a aquest diari que continuarà formant part de la direcció de Comunistes però sense tasca executiva. Després de deu anys, assegura, es concentrarà ara en la feina de diputat al Congrés. Aquets dissabte, s'escollirà la nova direcció de Comunistes, en la qual assumiran pes dirigents com Héctor Sánchez -en aquests moments, coordinador general d'EUiA-, Nora Sánchez -actual responsable d'Organització de Comunistes-, i l'exregidora de Barcelona Mercedes Vidal, que va anunciar abruptament que renunciava a anar a la llista d'Ada Colau dues setmanes abans de les eleccions municipals de l'any passat.En el seu balanç de gestió, Nuet reconeix les pèrdues de militants que s'han produït primer per l'aposta per la creació del "nou espai" de la mà dels comuns i, posteriorment, per l'acostament a la defensa de la República catalana, plantejament compartit amb l'independentisme. De fet, la trajectòria de Nuet ha estat especialment controvertida en els darrers dos anys arran del trencament amb els comuns i l'aliança amb ERC a les eleccions espanyoles.La diagnosi que fa Nuet és que Catalunya en Comú travessa en aquests moments una crisi que queda "maquillada" per la seva participació en el govern espanyol i l'alcaldia de Barcelona. "S'ha constatat que Catalunya en Comú avui està molt allunyada del projecte estratègic del nou espai", ha defensat Nuet durant el seu comiat al conclave del partit. De fet, un dels capítols pendents dels comuns de cara als pròxims mesos serà resoldre la relació amb EUiA, la direcció de la qual continua estant en mans de l'equip de Nuet mentre que una part de la formació, liderada per Joan Mena, ha fundat Esquerra Unida de Catalunya, branca catalana de la IU d'Alberto Garzón.Nuet argumenta que l'aposta estratègica de Comunistes passa per mantenir una relació de "coordinació" amb comuns, ERC, CUP i Més País, les forces que entenen com a "rupturistes", partidàries de l'autodeterminació i republicanes. El carril central de la política catalana dels pròxims anys, insisteix Nuet, és el de l'esquerra sobiranista. Amb tot, altra cosa és, assegura, l'aposta tàctica de cara a les eleccions. Admet que les relacions amb els comuns s'han refredat, però assegura que mantenen "converses" per determinar en els pròxims mesos si, de cara a les eleccions catalanes, repeteixen l'aliança amb ERC o bé exploraren una amb la CUP en format de coalició electoral. Fonts dels anticapitalistes confirmen que hi ha contactes previstos. "En aquests moments, no tenim una tria electoral feta", resumeix Nuet.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor