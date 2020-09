Aquestes són les sorprenents novetats del Satisfyer

La possibilitat de connectar la masturbació al mateix ritme que la música del teu mòbil, literalment. Aquesta és una de les opcions que permetrà el Satisfyer Connect , l'aplicació estrenada per la companyia que ha creat la famosa joguina sexual. L'app ofereix la possibilitat de connectar el Satisfyer amb les teves pròpies llistes de reproducció d'Spotify per tal que vibri al ritme de les nostres cançons preferides.Però això no és tot. L'aplicació també dóna l'oportunitat de controlar la joguina sexual a través del mòbil. Així doncs, es poden configurar diferents patrons de ritmes i intensitats, depenent de la cançó o del gènere de música. Es poden guardar totes aquestes configuracions per a tenir-les predeterminades per a futures experiències.A més a més, aquesta opció permet el control a distància, és a dir, podem cedir el control del nostre Satisfyer a una altra persona per tal que sigui ella qui esculli el nivell de vibració, potència... Ara bé, l'app no funciona amb tots els models de la marca, només és compatible amb aquests: el Curvy 1+, el Double Joy), el Curvy 2+ i el Curvy 3+.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor