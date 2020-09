El feminisme com a agent transformador de la societat, la nova exposició al Palau Robert

El Palau Robert acollirà l'exposició 'Feminista havies de ser', que reivindica d’una manera diferent i creativa, el feminisme, i proposa un recorregut per alguns dels molts motius que justifiquen la seva necessitat com a moviment d’alliberament de les dones al segle XXI per a transformar la societat i assolir la igualtat efectiva de gènere. La mostra, que es podrà visitar del 23 de setembre al 29 de novembre, està comissariada per Natza Farré i l’organitza la Direcció General de Difusió del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.







L’exposició detalla situacions concretes i injustes per a les dones com ara la bretxa salarial, l’escassa presència en llocs de lideratge, l’assetjament sexual, la manca de polítiques de conciliació laboral, la banalització de la salut femenina, l’absència de veus de dones qualificades als mitjans de comunicació, l’assumpció de la majoria de tasques domèstiques i de cures i el menyspreu cap a un moviment de defensa dels drets humans. La proposta de Farré reflecteix "la situació de discriminació sistemàtica de més de la meitat de la població mundial, el camí feixuc que cada dia han de suportar totes les dones només pel fet de ser-ho". El relat expositiu mostra com el masclisme embolcalla i condiciona la societat i porta a la invisibilització de les dones, per a situar-les en un segon terme en molts àmbits.L’exposició detalla situacions concretes i injustes per a les dones com ara la bretxa salarial, l’escassa presència en llocs de lideratge, l’assetjament sexual, la manca de polítiques de conciliació laboral, la banalització de la salut femenina, l’absència de veus de dones qualificades als mitjans de comunicació, l’assumpció de la majoria de tasques domèstiques i de cures i el menyspreu cap a un moviment de defensa dels drets humans.

