Brot amb 55 positius en una residència de salut mental del Lluçanès

Detectat un brot de coronavirus a la residència de salut mental Montcel de Sant Boi de Lluçanès. En declaracions al'alcalde Marc Parés assegura que actualment "s'està controlant la situació i es va per bon camí".Tal com ha confirmat Salut, hi ha un total de 55 positius, és a dir, la gran majoria dels 74 residents del centre. Hi ha una persona ingressada a l'hospital i queden pendents els resultats de 3 PCR. Un equip de Salut Pública i l'Atenció Primària s'ha desplaçat fins al centre, que està sectoritzat, i s'està investigant l'origen del brot.Tal com es remarca en el BAN emès per l'Ajuntament "els afectats tenen simptomatologia lleu". En aquest mateix document, l'Ajuntament demana "calma tensa". "Calma perquè s'està tractant el brot" i "tensa" per "no abaixar la guàrdia". "Cal seguir les indicacions de sanitat i tenir en compte le smesures de seguretat", conclouen.