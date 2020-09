Un 6% de positius en el cribratge massiu fet a Girona

El cribratge massiu que es va fer la setmana passada al pavelló de Santa Eugènia de Girona tanca amb un 6% dels participants que han donat positiu per coronavirus. Es tracta de 186 casos asimptomàtics que van fer-se una PCR de forma voluntària i ara han iniciat l'aïllament corresponent.Al llarg de les tres jornades que va durar el cribratge massiu es van fer 3.093 proves i 1.698 (el 55%) corresponen a persones d'entre 16 i 49 anys, que era el públic que es dirigia el cribratge. A més, el 65% dels casos positius detectats durant la prova formen part d'aquest col·lectiu.La majoria de casos positius tenen assignat el CAP del barri de Can Gibert del Pla com a referència. De fet, el cribratge se centrava especialment als barris de Santa Eugènia i Can Gibert, on s'acumulaven més casos de coronavirus en les últimes setmanes. Tot i així, també hi ha casos d'altres CAP de la ciutat i fins i tot de municipis veïns a la ciutat.D'entre totes les proves, un 0,23% tenen un resultat indeterminat i per això s'ha contactat amb les persones voluntàries per si volen repetir les proves.Per altra banda, el cribratge massiu que es va fer a Salt (Gironès) els dies 3, 4 i 5 de setembre va finalitzar amb un 4,44% de positius. En tres dies es van fer 1.352 proves, 60 d'elles van sortir positives.La prova anava dirigida a la població saltenca d'entre 15 i 49 anys i especialment als veïns dels carrers Major, Ramon i Cajal, Marqués de Camps i l'avinguda d'Olot.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor