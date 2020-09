El PP obrirà un expedient informatiu a Fernández Díaz per la seva imputació en l'espionatge a Bárcenas

El PP obrirà expedient informatiu a l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz després de ser imputat en el cas Kitchen sobre el suposat espionatge a l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, segons han informat a Europa Press fonts de la direcció nacional de la formació.Aquest divendres el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló ha acordat citar com a imputat, a petició de la Fiscalia Anticorrupció i dins de la peça Kitchen del cas Tàndem, a Fernández Díaz, que va ser ministre d'Interior en el Govern de Mariano Rajoy.En concret, se l'ha citat a declarar el pròxim 30 d'octubre en qualitat d'investigat i l'interrogarà en el marc de la peça que investiga l'operatiu que s'hauria sufragat amb fons reservats i l'objectiu era sostreure informació sensible del PP a qui va ser el seu tresorer, Luis Bárcenas, amb l'objectiu d'ocultar-la a la justícia.Davant aquesta decisió del jutge, la direcció nacional del PP ha anunciat que, "seguint el que estableixen" els Estatuts, "s'obrirà expedient informatiu a Jorge Fernández", segons han indicat fonts de la formació.El 30 d'octubre, el magistrat Manuel García Castellón també ha citat com a testimonis l'exdirector de Comunicació d'Interior Juan José Esteban i tres persones més: el sacerdot Silverio Nieto, l'exdirector de gabinet de Francisco Martínez Jorge Sanchís i Icíar Castro Álvarez. El magistrat, en canvi, ha rebutjat que l'ex-secretària general del PP María Dolores de Cospedal i el seu marit declarin com a investigats, tal i com demanava la fiscalia.García Castellón veu pertinent la compareixença de Fernández Díaz perquè constata que les investigacions practicades el situen al centre nuclear de l'operació al Ministeri de l'Interior, "des d'on s'hauria dirigit i coordinat tota l'operativa, presumptament amb la participació directa del ministre i actuant per delegació d'aquest el secretari d'Estat de Seguretat".

