Els Bombers segueixen treballant en l'incendi que ha cremat una nau industrial a Sant Feliu de Llobregat

Imatges de l'incendi de Sant Feliu de Llobregat enregistrades per l'helicòpter de @transit En elles es veu com avança el foc, afectant tota la nau. La zona on hi ha l'incendi és tota industrial. Ara mateix, 36 dotacions #bomberscat i 5 de @BCN_Bombers. Foc encara actiu. pic.twitter.com/tygNQD7wEw — Bombers (@bomberscat) September 17, 2020

📽Us deixem unes imatges de l'incendi d'indústria a #SantFeliudeLlobregat. Segons les darreres informacions, el foc està cremant la nau totalment. Ara ja hi són 24 dotacions #bomberscat al lloc pic.twitter.com/99dtrF0iRm — Bombers (@bomberscat) September 17, 2020

Una quinzena de dotacions dels Bombers segueixen treballant per extingir l'incendi que ha cremat una nau industrial a Sant Feliu de Llobregat. L'empresa es dedica a l'elaboració d'aromes per a l'alimentació, i està ubicada en el número 392 de la carretera de l'Aureà Miró. El foc, que es va donar per estabilitzat a dos quarts de deu de la nit, es va declarar dijous a les 6 de la tarda. Ha afectat completament una nau de 3.000 metres quadrats però no ha provocat ferits. Protecció Civil ha contactat amb l’Agència Catalana de l’Aigua perquè analitzi l’aigua acumulada al soterrani. També, fent seguiment de l’evolució del fum, s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per descartar possibles afectacions a la població.L'incendi ha afectat totalment una de les naus del complex que té la companyia. Té una planta subterrània i la primera planta. L'estructura de la nau ha quedat malmesa i ha col·lapsat la coberta i parcialment les façanes.Encara hi ha 18 dotacions treballant, que se centren ara a acabar d'extingir els punts calents de la planta baixa i a la planta subterrània. Aquí hi ha acumulada una gran quantitat d'aigua de la pròpia extinció barrejada amb productes de l'empresa, i això dificulta l'accés al punt de l'incendi encara actiu. Primer caldrà fer tasques de drenatge per procedir a l'extinció.Els treballadors de l’empresa van ser desallotjats en un primer moment i no hi va haver persones ferides a causa d’aquest incendi. Dues patrulles del Mossos d’Esquadra i efectius de la Policia Local continuen fent control d’accessos i regulació del trànsit a la zona.39 dotacions van desplaçar-se inicialment a l'incendi dijous a la tarda, quan es va rebre l'avís a les 18.09 hores. També hi van col·laborar 5 dotacions dels Bombers de Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor