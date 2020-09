Disparitat de criteris en les sancions per no portar mascareta a la via pública

La Policia Municipal de Terrassa s'ha pres seriosament el decret que des del 9 de juliol imposa la mascareta com a obligatòria a la via pública. No només ho afirmen fonts municipals a, sinó que les xifres de multes per incomplir aquesta llei parlen per si soles: només a l'agost es van tramitar 1.464 multes a la ciutat per aquest motiu.En el mateix període, tal com ha pogut conèixer aquest mitjà, a Sabadell se'n van posar 350, i a Badalona, 96. A l'Hospitalet, segona ciutat catalana amb més de 264.000 habitants, a l'agost se'n van registrar 73, i al juliol 84. A la primera meitat de setembre, aquesta última ciutat registra 13 denúncies, mentre que Terrassa ja en porta 265.La insistència de la policia de Terrassa es fa encara més palesa quan es compara amb les dades de la capital de Catalunya. A Barcelona, amb una població vuit vegades superior a Terrassa, es van registrar 1.497 denúncies... Durant els mesos de juliol i agost.Xavier F. Rivero, regidor de Seguretat egarenc, explica en declaracions a aquest mitjà que el cos ha estat "molt estricte" i apunta a l'ordre política de "tolerància zero" contra la població que "ometia descaradament la norma". El decret va entrar en vigència el 9 de juliol, i el dia 11 es van imposar les primeres quatre multes.D'altra banda, assegura que els infractors responen a diversos perfils: "Tot i que molts s'han registrat en grups de joves, també s'ha denunciat gent gran, adults que passejaven el gos o parelles". Es tracta d'una multa administrativa de 100 euros, la qual, afirma, "segueix el seu curs legal i arriba als infractors".A més, Rivero agraeix la col·laboració ciutadana, ja que, detalla, "es reben moltes trucades de veïns". A través d'aquestes i de les últimes denúncies, explica que al final de cada jornada s'identifiquen "els punts calents", zones que l'endemà es reforcen amb més patrulles i agents de paisà.Segons dades proporcionades pels respectius Ajuntaments, en termes generals, a Sabadell, fins al 2 de setembre s'havien imposat 421 multes per no portar mascareta o dur-la mal posada. A Badalona se'n van tramitar 176 fins al 30 d'agost -80 de les quals al juliol-, i a Terrassa se n'han registrat 230 més fins al 14 de setembre.

