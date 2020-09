Espinelves anul·la la multitudinària Fira de l'Avet per la Covid

Espinelves no tindrà aquest 2020 la tradicional Fira de l'Avet, que se celebra a principis de desembre, per la situació derivada de la Covid-19. En declaracions a, l'alcalde Joan Manuel Claveria apunta que al municipi hi passen entre 60.000 i 80.000 persones durant els dies de fira, una xifra que supera de forma desorbitada els poc més de 200 habitants que hi viuen."Un dia fort, com el dissabte o el 6 i 8 de desembre [que són festius], hi ha unes 10.000 persones", diu l'alcalde remarcant que no poden controlar tantes persones en un poble tan petit. A més, algunes persones "venen per carretera", d'altres "a peu per pista", afegeix. En aquest sentit destaca davant d'aquesta situació que "segur que es produeixen aglomeracions".Espinelves acull un centenar de firaires durant aquests dies de desembre. Claveria explica que la gran majoria han entès la suspensió "perfectament"."Ho sentim molt, però el primer és la salut", explica l'alcalde. Precisament, aquesta edició celebraven 40 anys, i s'havien potenciat "aspectes més lúdics", com animació i actuacions al carrer. També havien demanat la Creu de Sant Jordi. S'haurà d'esperar a l'any vinent, "a veure si tenim més sort", conclou Claveria.

