Torra urgeix a confinar Madrid: «S'han de prendre mesures ja»

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha mostrat preocupat aquest divendres per les dades de contagis i hospitalitzacions de Madrid, disparades els últims dies , i ha tribat "inevitable" que s'hagin de fer confinaments. "S'han de prendre mesures urgents ja", ha apuntat Torra, que s'ha dirigit directament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i a la màxima responsable de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per tal que adoptin restriccions que evitin una enfilada encara més pronunciada dels contagis, desbocats i que han posat en alerta les administracions.El dirigent independentista ha posat com a exemple el Segrià -el Govern va procedir a un confinament perimetral a principis de juliol davant l'augment de casos i del risc de rebrot, que es va disparar a la zona- per demanar aquestes mesures urgents. "No entenc que no s'hagin fet", ha apuntat en referència a les restriccions. També ha remarcat que, malgrat que Catalunya estigui "tres vegades millor" que Madrid pel que fa a infeccions i risc de rebrot, això no suposa cap "consol".En la primera onada del coronavirus, a banda de fer bandera del confinament total -finalment adoptat pel govern espanyol-, Torra també va insistir en augmentar les restriccions a Madrid, una zona on la incidència va ser especialment alta, com també va passar a Catalunya. Sánchez i Díaz Ayuso es reuniran dilluns a les dotze del migdia a la Puerta del Sol, seu del govern de la Comunitat de Madrid, per abordar la situació.Torra, a banda, ha convocat per dimarts vinent els agents econòmics i socials a Palau per trobar una "solució" des de Catalunya al permís retribuït per als pares amb fills en quarentena que tinguin una PCR negativa i no puguin anar a treballar per cuidar-los. En roda de premsa al Parlament, Torra no ha concretat cap proposta que es pugui fer des de la Generalitat, però ha urgit el govern espanyol a posar en marxa mesures concretes per a aquestes famílies. "Per a nosaltres és clau tenir tranquil·litat", ha remarcat en referència al fet que calgui tancar grups quan es donin casos de positius a les escoles."Quan comencin els cribratges a les escoles, aniran sortint més casos i haurem de tancar més grups. Quan això afecti 5.000 o 10.000 famílies, què passarà? Per què hem d'esperar al col·lapse? No podem posar aquesta pressió", ha assenyalat el president de la Generalitat, que ha agraït als comuns el vot afirmatiu en una proposta de conciliació sorgida del debat de política general celebrat entre dimecres i aquest divendres. Al mateix temps, ha aprofitat per criticar el PSC, que s'hi ha posicionat en contra.El Parlament, a banda, ha aprovat una proposta de resolució dels socialistes que reclama al Govern que aprovi una compensació per a les famílies que s'hagin de demanar una reducció de jornada, una mesura similar a la que s'aplica en territoris com Euskadi, Galícia i el País Valencià. D'aquesta manera, per tant, s'ha fet costat tant a la proposta que es fa seva l'executiu per al permís retribuït -fins ara aturat a la Moncloa- com a una altra que posa la responsabilitat en la Generalitat per dotar de més recursos les famílies que han vist alterat el seu dia a dia laboral arran de la pandèmia.

