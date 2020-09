Torra convoca els agents socials per trobar una «solució» al permís retribuït des de Catalunya

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha convocat per dimarts vinent els agents econòmics i socials a Palau per trobar una "solució" des de Catalunya al permís retribuït per als pares amb fills en quarentena que tinguin una PCR negativa i no puguin anar a treballar per cuidar-los. En roda de premsa al Parlament, Torra no ha concretat cap proposta que es pugui fer des de la Generalitat, però ha urgit el govern espanyol a posar en marxa mesures concretes per a aquestes famílies. "Per a nosaltres és clau tenir tranquil·litat", ha remarcat el dirigent independentista en referència al fet que calgui tancar grups arreu del país quan es donin casos de positius a les escoles."Quan comencin els cribratges a les escoles, aniran sortint més casos i haurem de tancar més grups. Quan això afecti 5.000 o 10.000 famílies, què passarà? Per què hem d'esperar al col·lapse? No podem posar aquesta pressió", ha assenyalat el president de la Generalitat, que ha agraït als comuns el vot afirmatiu en una proposta de conciliació sorgida del debat de política general celebrat entre dimecres i aquest divendres. Al mateix temps, ha aprofitat per criticar el PSC, que s'hi ha posicionat en contra.El Parlament, a banda, ha aprovat una proposta de resolució dels socialistes que reclama al Govern que aprovi una compensació per a les famílies que s'hagin de demanar una reducció de jornada, una mesura similar a la que s'aplica en territoris com Euskadi, Galícia i el País Valencià. D'aquesta manera, per tant, s'ha fet costat tant a la proposta que es fa seva l'executiu per al permís retribuït -fins ara aturat a la Moncloa- com a una altra que posa la responsabilitat en la Generalitat per dotar de més recursos les famílies que han vist alterat el seu dia a dia laboral arran de la pandèmia.

