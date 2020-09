Confinaments previstos i adaptació de protocols en la primera setmana del curs de la Covid-19

Primera setmana de curs completada. Des de dilluns, més d'un milió d'infants i joves han pogut tornar a les escoles després de sis mesos a casa per culpa del coronavirus. Al març, el Govern va optar per tancar les aules com una de les primeres mesures de restricció. Amb la informació de què disposen ara les autoritats sanitàries, aquest seria l'últim espai que tancaria en cas de segona onada. I amb aquesta màxima -que les escoles han d'obrir- els nens han tornat a les aules amb estrictes mesures de seguretat i uns protocols que s'aniran adaptant durant el curs."L'inici de curs està anant força bé", ha dit el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. En la mateixa línia, Juajo Falcó, director general d'Atenció a la Famíia i a la Comunitat, també remarca que les coses "han anat prou bé" i que el ritme de tancament de grups "és el que es podia preveure".La primera setmana ha servit per constatar que dia a dia aniran tancant grups arreu del país per la detecció de casos positius. A dia d'avui, un 1,6% de les escoles de Catalunya s'han vist afectades pel coronavirus, és a dir, tenen almenys un grup que s'ha hagut de tancar per un contagi. Segons les dades del Departament d'Educació, 111 grups s'han hagut de confinar des que va començar el curs en un total de 87 centres. El números encara són baixos i la majoria d'escoles poden funcionar amb normalitat. En declaracions aSheila González, portaveu de l'associació Tornem a les escoles, sosté que el fet que és tanquin grups és que els protocols "estan en marxa".Amb uns nivells d'incidència de la pandèmia elevats, que hi hagués casos positius a les escoles era l'escenari en què treballaven les conselleries de Salut i Educació. De fet, abans de començar les classes, Argimon, va apuntar que hi hauria un positiu per cada 1.400 alumnes a Catalunya. "Els tancaments que es produeixen aquesta setmana venen de persones que s'han contagiat fora de l'escola", apunta González. En els pròxims dies, Salut preveu que els indicadors epidemiològics repuntin lleugerament arran de la tornada a les escoles i de l'augment general de la mobilitat un cop acabades les vacances d'estiu.En els propers dies seran clau les mesures de seguretat a les escoles. Fins ara, els casos eren de contagis fora de l'aula però ara ja s'obre la possibilitat de contagis als centres. Tot i així, des d'Educació traslladen un missatge de tranquil·litat. "Les mesures de seguretat han de fer que hi hagi pocs contagis dins les aules", insisteix Falcó, que reclama corresponsabilitat a tothom i reduir els contactes fora dels centres per evitar portar el virus a les escoles.El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ja va dir abans de començar el curs que els protocols s'anirien adaptant a la realitat de cada centre i a la situació epidemiològica. Els primers dies de curs així ho han demostrat. "Els protocols requereixen d'una revisió diària. Cada dia ens reunim per si calen noves mesures", ha detallat Falcó. Dos exemples clars d'aquestes modificacions són les mascaretes i les proves PCR que s'han de fer alumnes i professors en cas de detectar un positiu al grup estable. "Queden coses per polir. No tots els protocols a totes les escoles estan igual de tancats i hi ha coses que s'han d'anar adaptant. Això és bo perquè es detecten limitacions i es corregeixen", remarca Sheila González.Pel que fa a les mascaretes, ara com ara, les ordres de Salut és que els alumnes a partir de Primària han de dur mascareta, també quan estiguin a l'aula. Una setmana després, Argimon ha detallat que la retirada de la mascareta a Primària serà progressiva per territori i, si els brots continuen controlats, es començaria per les Terres de l'Ebre. Alguns docents han fet notar que el fet dur mascareta a l'aula pot dificultar la comunicació i l'aprenentatge de l'alumne. La decisió de retirar-les quan s'està amb el grup estable, si s'adopta, es prendrà conjuntament entre Educació i Salut tenint en compte els indicadors epidemiològics.La qüestió de les proves PCR també s'està revisant. Els protocols inicials establien que en cas de positiu a l'aula, tots els alumnes havien de quedar aïllats a casa i s'havien de fer una PCR al seu CAP de referència. De fet, Educació va haver de recordar a mitjans de setmana que els pares no podien portar el fill a escola si estava a l'espera del resultat d'una prova. Salut i Educació treballen ara perquè aquestes proves puguin fer-se a la pròpia escola. "El que és millor és que es pugui fer la prova al centre escolar. Més comoditat i evitem aglomeracions al CAP", ha explicat Argimon.Com es farà? La idea del Govern és activar unitats mòbil a les escoles on calgui fer proves amb l'objectiu de "facilitar el procés i alterar el menys possible la vida a les famílies". Amb les PCR hi ha hagut incertesa els primers dies de curs. Salut i Educació van dir a principi de curs que es tindrien els resultats de les proves en 24 hores, però els terminis en alguns casos s'han allargat. Des de Salut es considera que aquesta demora és assumible. També en relació a les PCR, i segons un escrit enviat a les famílies des del Departament de Salut, els menors que hagin passat la Covid-19 en els últims sis mesos no s'hauran de tornar a fer la prova ni fer la quarantena.Els sindicats de l'educació han estat els més crítics amb la gestió del Departament. Ja des d'abans de l'estiu, organitzacions com USTEC o la Intersindical van començar a reclamar més recursos humans i materials per preparar el retorn a les aules. Ara, després d'una setmana de curs, el balanç no és positiu. "La nostra valoració és bastant negativa", apunta Marina Sureda, portaveu de l Intersindical, en declaracions a aquest diari.Des de l'organització han reclamat més personal a les escoles, habilitar més espais i reduir les ràtios, entre més mesures, i el Departament no hi ha donat resposta. "La sensació és que el Govern no es creu que les aules puguin mantenir-se obertes durant un temps perllongat, perquè no hi estan destinant prou recursos", argumenta Sureda, que també denuncia que les ràtios previstes no s'estan complint. "Les ràtios a 20 alumnes per grup són mentida, són l'excepció", diu.També USTEC s'ha mostrat molt crític amb els plans del Departament. En una roda de premsa dimecres, el portaveu Ramon Font va denunciar una "operació de màrqueting" en l'obertura dels centres i va tornar a demanar més recursos per garantir un curs presencial sostenible. L'opció de la vaga al sector és una possibilitat que continua sobre la taula, a l'espera que el Departament concreti si farà noves contractacions i destinarà més diners a les escoles. Una setmana després, el curs no ha fet res més que començar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor