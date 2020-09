Desmantellen el principal punt de venda de droga del barri de Campclar a Tarragona

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Tarragona han detingut aquest matí una menor i tres homes de 20, 46 i 59 anys, tots tres de nacionalitat espanyola i veïns de Tarragona, com a presumptes autors dels delictes de tràfic de drogues, defraudació de fluid elèctric i pertinença a grup criminal.La investigació va començar fa tres mesos i va permetre identificar un grup criminal format liderat per una parella que utilitzava el domicili investigat per vendre drogues, principalment heroïna tot i que també traficaven amb cocaïna.En les entrades, que s'han portat a terme aquesta matinada amb suport d'unitat d'ordre públic dels mossos, s'han detingut quatre persones entre els quals estan els líders del grup criminal.Els policies han intervingut 100 grams d'heroïna en roca, 20 grams d'heroïna repartits en monodosis per a la seva venda, 10 grams de cocaïna en roca i 5 grams de cocaïna preparada en dosis. En el tercer domicili on s'ha entrat s'ha localitzat una plantació de marihuana amb 150 plantes, tots els sistemes elèctrics i de ventilació per fer un cultiu intensiu i s'ha comprovat que estava connectada fraudulentament a la xarxa elèctrica.En les entrades també s'han intervingut 2.500 euros en efectiu i material divers per al tràfic de drogues. Amb aquestes detencions es dona per desmantellat el principal punt de venda de droga de la zona.Els tres detinguts, un d'ells amb una vintena d'antecedents policials, passaran a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia durant les properes hores. Pel que fa a la menor, passarà a disposició de la Fiscalia de menors.

