Díaz promet a Foment que els ERTO duraran el temps que calgui: «Vinc a donar certeses a les empreses»

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha assegurat davant dels empresaris de Foment del Treball que els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) duraran el temps que calgui: "Vinc a donar certeses i tranquil·litat a les empreses", ha assegurat en el discurs d'inauguració del fòrum de debat "Mirant a Europa" de la Foment Week que s'ha produït aquest divendres, després de ser suspesa durant l'estat d'alarma."No tindria sentit desplegar de manera ingent els recursos per deixar-los caure en el moment més delicat", ha afegit. Díaz ha celebrat que el 75% dels 676.000 afectats per ERTO a Catalunya s'han reincorporat i no han perdut la feina. La despesa pública per pagar aquestes prestacions s'ha elevat fins als 3.100 milions d'euros.En plena negociació per la pròrroga dels expedients temporals, que vencen a finals de mes, la titular de Treball ha demanat a les patronals que facin "un esforç més" per arribar a un acord. Amb tot, ha volgut aclarir dubtes i afirmar que aquestes eines de protecció de l'ocupació es mantindran "sempre que sigui necessari". "No em cansaré de repetir-ho", ha afegit.Durant els primers mesos de la crisi sanitària l'ocupació es va reduir un 2,6% a Catalunya, gairebé 9 vegades menys que la caiguda del PIB, una relació que és "la primera vegada que es dona" i que, segons Díaz, s'explica per la protecció dels llocs de treball a través dels ERTO. "Salvar empreses és salvar treballadors", ha assegurat.El mecanisme dels expedients temporals va permetre parar la tendència a la destrucció d'ocupació que es va registrar entre març i abril, quan es van destruir 130.000 llocs de treball a Catalunya, ha dit.Sis mesos després, 508.000 catalans inclosos en un expedient han tornat a la feina i 94 de cada 100 afiliats a la Seguretat Social estan treballant. Tot i això, ha admès que "sectors clau" com el turisme, el transport, la cultura, l'oci, les agències de viatge, o la premsa han vist com incrementaven últimament les afectacions als ERTO. En aquest sentit, ha reconegut que ens trobem en el "moment més delicat", ple de reptes i ha dit que "tenim la obligació" de convertir la crisi "en una enorme oportunitat".A banda d'allargar els ERTO, ha assegurat que una de les prioritats del seu ministeri és reformar la regulació de les relacions laborals espanyoles i ha avançat que tres dels projectes que tenen sobre la taula, la llei de igualtat efectiva al treball, la de teletreball o l'anomenada "llei rider" estan en marxa i "en dies" veuran la llum.La ministra ha reivindicat el paper de l'empresa en la lluita contra la desigualtat de gènere però ha demanat mirar el problema en el seu conjunt i en tota la seva complexitat ja que "algunes mesures de conciliació acaben reforçant el rol de cuidadores de les empreses". Per aquest motiu, ha animat els empresaris a apostar per la corresponsabilitat de feines entre homes i dones."Vinc a dir-los que necessitem les empreses, les pimes, els autònoms i necessitem Catalunya perquè Espanya no pot ni vol renunciar al paper de Catalunya en aquesta hora històrica, perquè Catalunya sempre va ser a l'avantguarda i ha de tornar a ser-ho", ha assegurat. "Necessitem el seu pols", ha afegit.Díaz ha defensat la "política en majúscules" que busca resoldre els problemes a través del diàleg i la negociació, cosa que ha dit, cal aplicar al conflicte entre Catalunya i l'Estat. "Ratifico el meu compromís solemne amb el diàleg per resoldre el moment històric de Catalunya i Espanya", ha dit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor