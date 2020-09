CaixaBank i Bankia asseguren que la fusió contribuirà a la «recuperació econòmica d'Espanya»

L'entitat combinada serà el primer banc espanyol: superarà els 664.000 milions d'euros en actius totals. Segons CaixaBank, això també li permetrà tenir una "posició rellevant" a nivell europeu i una capitalització borsària superiors als 16.000 milions d'euros. Disposarà de més de 20 milions de clients i serà líder en els productes claus, concretament amb un 24% dels dipòsits, un 25% dels crèdits i un 29% dels productes d'estalvi a llarg termini, entre els quals hi ha les assegurances d'estalvi, els fons d'inversió i els plans de pensió. A banda, tindrà representació en 2.200 municipis i en 290 serà l'única entitat amb representació.



Després dels sanejaments de l'entitat fusionada, l'entitat presentarà una ràtio de morositat del 4,1% i una ràtio de cobertura del 64%, d'acord amb les previsions de CaixaBank. En un horitzó de cinc anys, el grup resultant de la fusió preveu uns estalvis anuals de 770 milions d'euros a partir del 2023 i la generació de nous ingressos per import de 290 milions d'euros.

El president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, i el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, han presentat aquest divendres a València -on va traslladar la seu l'entitat catalana- l'acord de fusió entre tots dos bancs. Ahir, els consells d'administració de CaixaBank i Bankia van aprovar els termes de l'acord . Amb aqesta aliança, es crea el que erà el primer banc del sistema financer espanyol.En la roda de premsa, Goirigolzarri ha explicat que el sistema bancari espanyol està sotmès a un context de grans transformacions en el sector, amb un fort impacte de la revolució tecnològica, en una etapa de tipus d'interès negatius que tot indica que s'allargarà, i a això s'ha afegit la crisi derivada de la pandèmia. "Estem en un moment de disrupció, i hem de reaccionar, i aquí l'anticipació té molt de valor". Goirigolzarri ha destacat tres requisits bàsics que ha de tenir una entitat bancària en l'actual context: dimensió crítica, robustesa financera i rendibilitat sostenible."Servirem a vint milions de clients", ha dit el president de Bankia. El directiu basc ha destacat que "amb aquesta operació conformem la primera franquícia espanyola en un moment en què és més necessari que mai crear entitats amb dimensió crítica, contribuint així a donar suport a les necessitats de famílies i empreses, i a reforçar la solidesa del sistema financer". "La nova entitat -ha dit- continuarà desenvolupant les millors pràctiques de govern corporatiu".Per la seva banda, Gonzalo Gortázar ha subratllat que "la fusió ens permetrà afrontar els desafiaments dels pròxims 10 anys amb més escala, fortalesa financera i rendibilitat, cosa que redundarà en més valor per als nostres accionistes, en més oportunitats per als nostres empleats, en un millor servei als nostres clients i una capacitat més gran per donar suport a la recuperació econòmica a Espanya".Un cop completat el procés de due diligence per les dues entitats i aprovat el projecte de fusió per part dels Consells d’Administració, a partir d’ara es requereix l'aprovació per part dels dos Consells dels informes de fusió, així com també de les Juntes Generals d'Accionistes, la celebració de les quals està prevista per al novembre vinent.S'espera tancar l'operació durant el primer trimestre de 2021, un cop rebudes totes les autoritzacions regulatòries pertinents (Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, la no oposició per part de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, la CNMV i el Banc d'Espanya a l'adquisició per CaixaBank de participacions significatives en societats subjectes a la seva supervisió).Morgan Stanley i Rothschild, assessors financers de CaixaBank i Bankia, respectivament, van emetre ahir les seves opinions de raonabilitat (fairness opinion) en què van concloure que el tipus de bescanvi proposat és raonable des d'un punt de vista financer i en les condicions actuals de mercat.L'entitat combinada resultant de la fusió estarà presidida per José Ignacio Goirigolzarri, actual president de Bankia, un cop sigui designat pel nou consell d'administració de CaixaBank. El president, que tindrà la condició d'executiu, serà responsable de les àrees de Secretaria del Consell, Comunicació Externa, Relacions Institucionals i Auditoria Interna (sense perjudici de mantenir la dependència d'aquesta àrea de la comissió d'auditoria i control). L'actual conseller delegat, Gonzalo Gortázar, serà el primer executiu de CaixaBank, amb report directe al consell d'administració, tenint la responsabilitat sobre les àrees no compreses en el paràgraf anterior, i presidint també el comitè de direcció.La nova entitat resultant de la fusió de CaixaBank i Bankia estarà representada per l'entitat catalana en un 74,2% del capital mentre que la madrilenya aportarà el 25,8%, segons han confirmat aquest divendres al matí a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Els consells d'administració dels dos bancs han aprovat l'equació de bescanvi de 0,6845 accions ordinàries noves de CaixaBank per cada acció de Bankia.CriteriaCaixa, entitat controlada al 100% per la Fundació Bancària La Caixa, es mantindrà com a accionista principal amb un 30%, mentre que el FROB passarà a tenir un 16,1%. Pel que fa el consell d'administració estarà format per 15 membres, dels quals un 60% seran independents i un 33% seran dones. D'altra banda, s'espera que l'operació es pugui tancar definitivament durant el primer trimestre del 2021 després de l'autorització de les autoritats de la competència.El preu pactat inclou una prima del 20% sobre l'equació de bescanvi a tancament del 3 de setembre, abans de la comunicació al mercat de l'existència de negociacions sobre l'operació. A més, suposa una prima del 28% sobre la mitjana d'equacions de bescanvi dels últims tres mesos.

