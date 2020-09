La mascareta a l'escola es retirarà per territoris i podria començar a l'Ebre

El Secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha constatat en una entrevista a Els Matins de TV3 que el Departament de Salut treballa en una "desescalada" per territoris en l’ús de la mascareta a les escoles. En aquest sentit, ha reconegut que les Terres de l’Ebre són el territori, ara per ara, més ben situat per eliminar les mascaretes els propers dies.L'ús de la mascareta es va establir com a obligatori durant els primers 15 dies a primària a partir dels 6 anys i es va anunciar que passat aquest termini s'estudiaria la seva retirada. Argimon ha explicat aquest divendres que aquesta retirada no serà homogènia ja que la situació epidemiològica territorial tampoc ho és.Amb dades de la setmana passada, la taxa d’infecció a les Terres de l’Ebre per cada 100.000 persones en població de 0 a 17 anys és de 13. “Això vol dir que esperem que la setmana que ve de 14.000 nens escolaritzats, trobarem un sol cas”. Aquestes dades permetrien avançar en la desescalada, de manera que els infants de 6 a 12 anys que ara han de dur mascareta a classe podrien traure-se-la.No obstant, Argimon ha recalcat que cal ser prudents. “Els indicadors estan anant bé, però sempre diem el mateix. No estem bé”. “Això en un tres i no res pot canviar de verd a vermell”, ha subratllat. El secretari de Salut Pública també ha exposat que qualsevol decisió sobre l’ús de la mascareta a l’escola es prendrà consensuadament amb Educació. I ha recalcat que l’ús de la mascareta per a la població general continuarà sent obligatori.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor