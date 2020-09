Creen una prova de la Covid-19 sense falsos positius i que té els resultats en menys de dues hores

Desenvolupen una prova de la Covid-19 que té els resultats en menys de dues hores i que no genera falsos positius. Un nou estudi dirigit per científics de l'Imperial College de Londres i publicat a la revista The Lancet, ha demostrat que el test té una sensibilitat superior al 94% i una especificitat del 100%.El dispositiu, produït per DnaNudge, una start-up de l'Imperial, es va utilitzar en 280 membres de personal de l'NHS amb sospita de Covid-19, 15 pacients a Urgències amb sospita de Covid-19 i 91 pacients hospitalitzats (alguns dels quals no mostraven símptomes). Els resultats de la investigació van mostrar que la prova té més d'un 94% de sensibilitat i 100% d'especificitat, el que significa que tenen un alt nivell de precisió, produïnt molt pocs falsos negatius i cap fals positiu.Les mostres de totes les persones de l'estudi es van analitzar tant en el dispositiu de prova ràpida, anomenat prova "CovidNudge", com en l'equip estàndard de laboratori de l'hospital, i després es van comparar els resultats.Més enllà de ser molt més ràpida que els tests convencionals (que necessiten un marge de 24 hores) també destaca perquè es pot fer al costat del mateix pacient, sense necessitat d'un laboratori.La prova s'està utilitzant actualment amb èxit a vuit hospitals de Londres, i es preveu implementar-la tot el país mentre se segueixen recopilant dades del dispositiu de prova per a una avaluació contínua. El govern del Regne Unit va realitzar recentment una comanda de 5,8 milions de kits de prova.El professor Graham Cooke, autor principal de l'estudi del Departament de Malalties Infeccioses de l'Imperial College, destaca que "aquests resultats suggereixen que la prova, que es pot realitzar a la banda del llit d'un pacient sense la necessitat de manipular cap material de mostra, té una precisió comparable a les proves de laboratori estàndard".El Professor Regius Chris Toumazou, CEO i cofundador de DnaNudge i fundador de l'Institut d'Enginyeria Biomèdica de l'Imperial, explica que la prova "va ser desenvolupada com un servei al consumidor sense laboratori, al lloc, que pot ser lliurat a escala, de manera que clarament creiem que ofereix un potencial molt significatiu en termes de proves de població massiva durant la pandèmia Covid-19 ".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor