Un projecte pilot amb polseres tèrmiques detecta la febre en alumnes valencians

La Conselleria d'Educació valenciana treballa en un projecte pilot a centres educatius per avaluar si les polseres tèrmiques que canvien de color amb la febre poden ajudar els professors a detectar els símptomes de coronavirus.En aquesta iniciativa, única a l'Estat, hi participen 500 alumnes de primer i segon de primària i de primer i segon d'ESO de tres centres d'Alacant, Castelló i València. Els noies i noies provaran les polseres durant dues setmanes de manera voluntària, amb el consentiment i participació de les seves famílies.L'objectiu és acompanyar, com una mesura més, la detecció de possibles símptomes vinculats ala Covid-19 i així avisar les autoritats sanitàries per a què estableixin els dispositius de detecció i actuació.Es tracta d'un teixit tèrmic dissenyat per l'empresa tèxtil Colorprint Fashion que s'activa amb l'augment de la temperatura corporal i canvia a color blanc a una temperatura aproximada de 37,5 graus. Està homologat per al seu ús per l'Institut Tecnològic del Tèxtil (Aitex), que certifica la seva efectivitat contra la Covid-19.La polsera permet un monitoreig en temps real de la temperatura corporal dels nens de manera senzilla i pràctica a les aules. Les polseres es poden rentar sense que afecti ni es perdin les propietats del teixit.Cada alumne ha rebut un joc de dues polseres per a què les utilitzi durant 14 dies.

