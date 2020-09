Corinna assegura que la família reial i Rajoy van treballar per forçar l'abdicació de Joan Carles I

Nou capítol dels escàndols de corrupció que enrevolten Joan Carles I, qui ja fa més d'un mes que ha fugit fora d'Espanya. Corinna Larsen, empresaria i ex amant de l'emèrit, ha assegurat a la revista Paris Match que la família reial i l'expresident Mariano Rajoy van maquinar per forçar Joan Carles a què abdiqués. "La família va fomentar un cop d'Estat i necessitava a una estrangera que els fes de cap de turc", ha explicat al rotatiu francès.La cacera a Botswana, en què la seva relació es va fer pública, i els problemes de salut de Joan Carles van ser les excuses perfectes perquè la conspiració es materialitzés, segons explica Larsen. L'empresària alemanya assegura que el Borbó li va confiar informació sobre els seus enemics dins i fora de la Zarzuela, assenyalant la reina Sofia i Rajoy com els "dos fronts" que hi havia contra ell."El primer està constituït per la meva dona i els seus lloctinents: ella té pressa per posar el seu fill al tron perquè té molta més influència sobre ell que sobre jo. El segon està encarnat per Mariano Rajoy, que té per objectiu castrar-me i debilitar la monarquia", diu Larsen citant la conversa que va mantenir amb l'emèrit. Revelacions que ella descriu com a "un cop d'estat intern".Per altra banda, quan li pregunten sobre la fugida de Joan Carles, Larsen es mostra molt crítica, ja que veu la decisió com a "irresponsable". Als seus ulls, "durant una crisi d'aquesta magnitud la família reial hauria d'haver-se mantingut unida".

