Una veïna de Parets del Vallès denuncia el «segrest» del fill a mans del pare

Una veïna de Parets del Vallès no sap res del seu fill de dos anys des de fa sis mesos. El 15 de març, la seva parella la va agredir i es va emportar el nen. En un primer moment, un jutge de Mollet del Vallès va determinar que el nen es quedés amb el pare fins que finalitzés l'estat d'alarma atenent a l'estat de salut del menor, que té un problema pulmonar. Després, els dos progenitors haurien de compartir la custòdia, però l'home ha incomplert sistemàticament l'ordre. El passat mes de juliol, el jutge va emetre una providència advertint l'home que podria incórrer en un delicte de desobediència a l'autoritat. En paral·lel, la dona l'ha denunciat penalment per violència de gènere i sostracció de menors."Em va trencar la cara, em va rebentar el pòmul i quan vaig tornar de curar-me el nen ja no hi era i ell tampoc. Encara no l'he pogut veure i la justícia és molt lenta", es lamenta Sandra Rodríguez. La crisi de la Covid-19, les vacances estivals i la "saturació" als jutjats diu que podrien haver endarrerit la gestió del seu cas.Rodríguez ha denunciat el pare del seu fill per la via civil i penal, però "tot està a l'espera" i la dona es desespera per manca de respostes: "Sempre ens diuen el mateix, que estan desbordats de feina. I no arriba mai una resposta. Aquest silenci fa que aquest senyor segueixi saltant-se la justícia".A més del cas de violència de gènere i del 'segrest' del menor, Rodríguez explica que l'home s'hauria instal·lat a Badalona i ha empadronat el nen en aquesta ciutat de manera irregular. "Per empadronar un nen cal el consentiment de la mare i suposem que tota la documentació que ha presentat és falsa", es lamenta. La dona també l'ha denunciat als jutjats per aquest fet.Sandra Rodríguez també alerta que el pare del seu fill no estaria actuant de manera responsable respecte la salut de l'infant. El nen va ser operat d'una hernia diafragmàtica només néixer i té problemes respiratoris. Passa revisió cada sis mesos i li hagués tocat visitar els especialistes el mes de juny: "He estat als hospitals i no l'ha portat a fer les visites".Amb tot, Rodríguez no entén com a dia d'avui el seu fill és encara en mans d'un "presumpte maltractador". "Miris per on ho miris no s'entén", afegeix. Rodríguez afirma que la situació és "impossible de portar" i espera cada dia una resposta dels jutjats per poder recuperar el seu fill: "Aquest nen és la meva vida i lluitar per ell cada dia és l'únic que em dona força".Aquesta no era la primera vegada que l'home agredia Sandra Rodríguez i hi ha un antecedent de l'any passat. Tot i que el va denunciar, finalment tots dos van acabar fent les paus després que ell la denunciés també per consum de tòxics. La dona, que té antecedents per toxicologia, té informes mèdics que demostren que fa ja deu anys que està rehabilitada.

