VÍDEO Un virulent incendi crema una nau industrial de Sant Feliu de Llobregat

Imatges de l'incendi de Sant Feliu de Llobregat enregistrades per l'helicòpter de @transit En elles es veu com avança el foc, afectant tota la nau. La zona on hi ha l'incendi és tota industrial. Ara mateix, 36 dotacions #bomberscat i 5 de @BCN_Bombers. Foc encara actiu. pic.twitter.com/tygNQD7wEw — Bombers (@bomberscat) September 17, 2020

📽Us deixem unes imatges de l'incendi d'indústria a #SantFeliudeLlobregat. Segons les darreres informacions, el foc està cremant la nau totalment. Ara ja hi són 24 dotacions #bomberscat al lloc pic.twitter.com/99dtrF0iRm — Bombers (@bomberscat) September 17, 2020

Una quinzena de dotacions dels Bombers segueixen treballant aquest matí per extingir l'incendi que ha cremat una nau industrial a Sant Feliu de Llobregat. El foc, que es va donar per estabilitzat a dos quarts de deu de la nit, es va declarar dijous a les 6 de la tarda.El virulent incendi ha afectat completament una nau de 3.000 metres quadrats però no ha provocat ferits. En els treballs hi van col·laborar també els Bombers de Barcelona. Dotacions de Mossos i del Servei d'Emergències Mèdiques també s'hi han traslladat.Els Bombers han treballat durant tota la nit per evitar la propagació del foc a altres naus colindants, remullar les flames i evitar revifades. També han demanat als veïns de la localitat que no surtin i tanquin les finestres de casa, tot i que el fum no és tòxic.Els treballadors van ser evacuats en un primer moment i no hi va haver ferits.L'incendi va deixar anar una columna de fum gegant que es vas poder veure des de diversos punts de l'àrea de Barcelona i del Vallès.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor