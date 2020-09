El polèmic anunci de la Grossa que vinculava l'«ascens social» amb la loteria va costar 5.189 euros

Vols rebre els butlletins de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic? Hi pots trobar notícies com aquesta

"Et preocupa la distància social? Prova l'ascens social". El lema correspon a una acció publicitària de la Grossa de Cap d'Any , emesa en cartells i xarxes socials durant el mes d'agost per promocionar la venda de bitllets del sorteig. L'allau de crítiques que va generar l'anunci, que vinculava l'ascens social a la compra de loteria -i, per tant, a l'atzar- va obligar la Generalitat a retirar de forma immediata el missatge.L'ordre la va donar personalment el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que assumeix sota el paraigua d'Economia l'activitat de Loteries de Catalunya.ha pogut concretar ara que el cost d'aquell anunci va ser de 5.189 euros, amb IVA inclòs. La despesa incloïa tant la producció de la cartelleria per als punts de venda com la tasca de creativitat.Fonts d'Economia recorden que aquella va ser una acció "puntual" de promoció i no la campanya publicitària de la Grossa de Cap d'Any, que encara no s'ha posat en marxa. Les mateixes veus destaquen que la retirada del missatge polèmic es va fer amb la "màxima rapidesa". En concret, el 16 d'agost.

