Una dona morta i una altra persona ferida crítica en sortir de la via un cotxe a Constantí

Una dona ha mort aquest dijous a la tarda en sortir de la via el cotxe en què viatjava com a passatgera posterior al quilòmetre 7,3 de la carretera T-721, en terme municipal de Constantí. A banda de la víctima mortal, una altra persona ha resultat ferida crítica i ha sigut traslladada a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona.Els altres dos ocupants han sigut traslladats amb lesions de gravetat menor a l’Hospital de Santa Tecla també de Tarragona. Els serveis d'emergència han rebut l'avís de l'incident cap a un quart de sis. Al cotxe hi viatjaven quatre persones. Arran de la incidència s’han activat 6 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels Bombers i 5 ambulàncies i l’helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).Amb aquesta víctima són 79 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

