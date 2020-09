VÍDEO Un incendi en una indústria de Sant Feliu de Llobregat mobilitza més de 24 dotacions de Bombers

📽Us deixem unes imatges de l'incendi d'indústria a #SantFeliudeLlobregat. Segons les darreres informacions, el foc està cremant la nau totalment. Ara ja hi són 24 dotacions #bomberscat al lloc pic.twitter.com/99dtrF0iRm — Bombers (@bomberscat) September 17, 2020

Foc en una indústria de Sant Feliu de Llobregat. Els serveis d'emergències s'han desplaçat aquesta tarda fins al lloc dels fets i, segons les darreres informacions, les flames estarien cremant la nau totalment.Més de 24 dotacions de Bombers s'han mogut fins a la zona per tal d'evitar la propagació del foc a altres naus colindants. Els treballadors han estat evacuats i per ara no consta cap persona ferida. Dotacions de Mossos i del Servei d'Emergències Mèdiques també s'hi han traslladat.L'incendi està deixant anar una columna de fum gegant que es pot veure des de diversos punts de l'àrea de Barcelona i del Vallès.

