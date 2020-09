L'independentisme acorda que només el Parlament pot retirar la confiança a Torra

"El Parlament reivindica la voluntat sobirana de la ciutadania de Catalunya, expressada en les eleccions al Parlament de Catalunya, per sobre de qualsevol criminalització, amenaça o intimidació o intent de deslegitimació per part de la judicatura o la fiscalia espanyoles. En aquest sentit, recorda que només la majoria d'aquest Parlament té legitimitat per atorgar o retirar la confiança al president i el Govern de la Generalitat". Aquest és el cinquè punt de la proposta de resolució conjunta de Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP votada aquest divendres al debat de política general. La iniciativa s'ha validat per 69 vots a favor i 64 en contra.El text conjunt aprovat per les forces independentistes de la cambra -els comuns no s'hi han sumat- arrenglera JxCat, ERC i la CUP al costat de Quim Torra, per bé que el rebuig a la inhabilitació del president no té concrecions. De fet, el propi president del Parlament, Roger Torrent, ja ha admès que activarà el compte enrere cap a les eleccions si Torra és inhabilitat i no hi ha substitut. Torra ja ha manifestat que no vol que es postuli un candida que el succeeixi. Carles Puigdemont, tampoc.L'acord pres per la majoria independentista de la cambra -sense el suport de la resta de forces parlamentàries- arriba l'endemà que el president de la Generalitat confirmés que no pensa convocar eleccions abans de ser inhabilitat pel Suprem . Després de la vista a Madrid, Torra ja va responsabilitzar l'Estat de paralitzar la Generalitat en plena pandèmia. La proposta dels tres grups independentistes al Parlament "rebutja" la "possible condemna" del president, i sosté que els fets no són "constitutius" de cap delicte. "Estan emparats per la llibertat d'expressió i la inviolabilitat parlamentària", apunten JxCat, ERC i CUP en la proposta.El text reivindica el dret a l'autodeterminació amb aquesta fórmula, sense fer-ho de manera directa: "El Parlament reitera la seva solidaritat amb ell [el president] davant dels dos processos judicials injustos als quals s’enfronta per haver defensat les institucions catalanes, la llibertat d'expressió, la llibertat dels presos i dels exiliats i el dret a l'autodeterminació". "Per als independentistes [...] és impossible trobar justícia a l'estat espanyol, al contrari que als tribunals europeus, on s'ha demostrat que el moviment independentista ha actuat sempre per mitjans pacífics i democràtics", destaca la proposició pactada per la majoria parlamentària, que critica el govern espanyol.Per què? Per aquesta constatació: "Amb el canvi de govern a l'estat espanyol no ha canviat la dinàmica repressiva ni la persecució judicial envers els líders catalans escollits a les urnes ni altres moviments de dissidència política". Un missatge dirigit al PSOE però també a Unides Podem, amb qui governen en coalició i que, de moment, no dona fruits pel que fa al diàleg. El text també condemna els "reiterats intents desestabilitzadors de l'Estat" en contra de les institucions, l'economia i el benestar de la ciutadania de Catalunya "en una situació d’emergència sanitària, social i econòmica com l'actual".La proposta es tanca amb el punt número deu: "El Parlament renova el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i amb la seva voluntat majoritària per tal d’assolir democràticament la independència, com a única manera de protegir les institucions i el benestar social i econòmic del país". A banda d'aquesta proposta, JxCat i ERC n'han presentat més d'una trentena de forma conjunta per fer costat al Govern.

