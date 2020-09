El jurat popular declara culpable d'assassinat Rodrigo Lanza

La repetició del judici a Rodrigo Lanza, l'acusat de matar un home el desembre del 2017 en sortir d'un bar de Saragossa, ha fet augmentar la duresa del veredicte. El jurat popular, diferent al del primer judici, ha declarat culpable d'assassinat Rodrigo Lanza, amb els agreujants de dol eventual i motius ideològics i l'atenuant d'embriaguesa. La fiscalia demana ara que se li imposin 20 anys de presó.El Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó (TSJA) va declarar nul el primer judici amb jurat popular celebrat el novembre de 2019 a l'Audiència de Saragossa, en què el jurat popular va declarar Lanza culpable d'un delicte de lesions imprudents amb resultat de mort. Llavors va ser condemnat a 5 anys de presó.Després que l'Audiència de Saragossa el condemnés a cinc anys de presó, el TSJA va ordenar repetir el judici en entendre que el jurat no havia argumentat suficientment el veredicte, tal com demanaven els recursos de les acusacions. Ara, el nou jurat entén que no es tracta d'un delicte de lesions imprudents amb resultat de mort sinó d'assassinat.Segons els magistrats, el veredicte tenia "falta de motivació", i per això la causa es va retornar a l'audiència per tornar-lo a jutjat amb un tribunal diferent. En la sentència, els magistrats argumentaven que la falta de motivació que les acusacions van al·legar en el recurs presentat suposa una vulneració del dret fonamental de la tutela judicial efectiva i "impedeix a les parts i a aquesta sala conèixer el procés lògic-jurídic que ha conduït a la decisió, contrastar la raonabilitat de la sentència i controlar l'aplicació del dret".Rodrigo Lanza, un antisistema que havia viscut a Barcelona, ja havia passat 9 anys a presó pel cas '4-F' per haver deixat tetraplègic d'un cop de roc a un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

