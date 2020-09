Un professor de la UAB, investigat per comportaments antiCovid a classe

Un docent negacionista pressiona a les alumnes per a que no segueixin el protocol del Covid; no permet l'ús de mascareta ni de gel hidroalcohòlic i es nega a dur la mascareta. Diu: "no respectaré mesures absurdes imposades per un experiment social massiu".



DIFON #CORONAUAB pic.twitter.com/CRB91YoytF — Consell d'Estudiants d'Educació UAB (@DConsell) September 17, 2020

El Consell d'Estudiants de la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona denuncien un docent "negacionista" d'Educació Física que amenaçava als alumnes amb suspendre'ls si complien amb els protocols antiCovid.Segons han relatat a través de les xarxes socials, el professor els obligava a entrar a classe en grups barrejats, sense mascareta ni gel hidroalcohòlic. A més a més, expliquen que el docent feia "propaganda negacionista" pel correu electrònic institucional animant als alumnes a "cometre actes il·legals i a atemptar contra la seguretat sanitària".Des del Consell recorden que aquests grups apleguen a més de 250 estudiants, alguns dels quals compaginen la carrera amb feines a centres escolars del país, posant en risc la salut dels menors. "No respectaré mesures absurdes imposades per un experiment social massiu"; "Ja mor molta gent en anys normals. Tot això és una xorrada"; o "Paguen als bombers per comunicar els morts", són algunes de les afirmacions que recullen els alumnes.En un comunicat expliquen que són moltes les instàncies que s'han fet a aquest professor per "ridiculitzar i dirigir-se en to humiliant a dones" però que mai s'havia pres cap mesura. Ara, tornen a posar el crit al cel per la seva preocupació davant el risc que suposa aquesta situació.Des de la UAB, expliquen que tan bon punt el Deganat va tenir coneixement dels fets, es va posar en contacte amb el Rectorat i els serveis jurídics de la UAB van estudiar i proposar les mesures a emprendre. El centre informa que ja s'ha iniciat el procés de notificació.

