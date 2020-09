La reacció d'Oriol Mitjà a la nova imitació del «Polònia»: «Si tanqueu els ulls...»

Si tanqueu els ulls, sembla que parli jo 😵



Els amics del @poloniatv3 l'han clavada ‼️

😂😂😂https://t.co/H8ip2Ipaml — Oriol Mitjà (@oriolmitja) September 17, 2020

Bon dia des del plató del Polònia de l’Hospitalet de Llobregat. Aquí la temperatura és de 55 graus, poc vent i estem estrenant nous personatges, @MeteoMauri! pic.twitter.com/uTbMMedN85 — Polònia (@poloniatv3) September 16, 2020

El programa satíric estrella de la televisió pública catalana, Polònia, estrena aquest dijous a la nit nova temporada i per acompanyar els nous gags, han presentat nous personatges. Un dels que arriben nous a la graella de personalitats imitades és l'epidemiòleg Oriol Mitjà, un dels protagonistes a Catalunya per parlar, abordar i combatre la pandèmia de coronavirus. Aquesta ha estat la seva resposta en veure's imitat:Mitjà no és l'únic que estrena imitació ni personatge. El famós i carismàtic meteoròleg de TV3, Francesc Mauri, també formarà part del repartiment de la nova temporada. Anys enrere, el també meteoròleg i company de Mauri, Tomàs Molina, havia estat un dels personatges estrella del Polònia. També hi apareixeran Miguel Bosé i David Bonvehí, entre d'altres.

