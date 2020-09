Quique Setién portarà el Barça als tribunals per no pagar-li la liquidació del contracte

A Josep Maria Bartomeu se li acumulen els problemes. Instants després de fer-se públic que la moció de censura contra la seva junta ha obtingut més de 20.000 firmes , Quique Setién ha anunciat que denunciarà el club per no voler-li pagar la liquidació del seu contracte, que s'acabava el 2021.En un comunicat emès conjuntament amb els membres del seu equip Eder Sarabia, Jon Pascua i Fran Soto, el tècnic exposa que va ser acomiadat "amb efectes immediats" el 17 d'agost però que fins aquest 16 de setembre no li van comunicar oficialment, via burofax.Setién afirma, en nom de tot el seu staff, que "ens veiem obligats a posar el cas en mans dels nostres advocats" i posaran "les accions legals corresponents amb la finalitat de preservar els nostres drets i el que vam pactar en el seu dia amb el Futbol Club Barcelona".L'entrenador explica també que "per a la nostra sorpresa", aquest dimecres també es van assabentar d'una "futura reubicació al club" de la resta del seu equip.Per si tot això fos poc, aquest fet podria alterar l'inici de temporada del Barça. I és que, segons informa la Cope, Ronald Koeman no pot dirigir els partits oficial de l'equip perquè la Federació Espanyola de Futbol no tramitarà la seva fitxa fins que es resolgui el conflicte amb Setién. De fet, l'exentrenador del Barça encara figura com a actual tècnic a la web oficial de la Lliga.

