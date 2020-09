Madrid, desbocat: és la regió líder en contagis a Europa i triplica la mitjana estatal

La situació del coronavirus a la Comunitat de Madrid està totalment descontrolada. Triplica la mitjana estatal de contagis recents i ja és la regió líder consolidada a nivell europeu, a banda que els tests que fa són totalment insuficients per revertir la situació. Això ha obligat a moure fitxa al govern autonòmic, que aquest divendres anunciarà mesures, però tard i amb gran descoordinació interna. Els efectes trigaran dues setmanes a notar-se i, per ara, ja té un 22% dels llits d'hospitals ocupats per malalts de la Covid-19.Tal com s'observa en el mapa superior, la incidència principal del coronavirus s'ha desplaçat en dos mesos de la zona nord-est de la península a la central -malgrat mantenir-se ràtios elevades encara a Aragó i Navarra-, amb especial força a Madrid. Segons les dades del Centre Nacional d'Epidemiologia, la ràtio de positius a la capital espanyola va ser la setmana passada de 320 per cada 100.000 habitants, més del triple que els 105,1 de mitjana i molt per damunt dels que el segueixen, Navarra (237,2) i Aragó (168,7).Aquesta mateixa font apunta que la ràtio de Catalunya seria de 47,6, una xifra estranyament baixa i que no quadra amb les dades ofertes pel Departament de Salut, segurament per algun error en la transmissió d'informació. La conselleria apunta a un descens dels positius la setmana passada respecte l'anterior, quan va haver-hi una ràtio de 85,8, però en cap cas tan pronunciada. En tot cas, Catalunya sí que se situaria per sota de la mitjana estatal, a diferència del que passava no fa massa.En el gràfic inferior es pot veure l'evolució setmanals dels contagis en els territoris més afectats. L'ascens de Madrid és pronunciat, sobretot des de mitjans d'agost i superant fins i tot el màxim a què va arribar a finals de juliol l'Aragó, que ara estaria patint alguns nous brots. Navarra no aconseguiria doblegar la corba del tot, com sembla que Catalunya, País Basc o La Rioja sí que estarien fent. Caldrà estar alerta, però, com impacta el retorn a la feina o a l'escola, amb els augments de mobilitat i contactes corresponents.Aquest fet situa Madrid com la regió europea amb major incidència recent, segons dades del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties, amb informació de tots els estats de la Unió Europea, l'Espai Econòmic Europeu i el Regne Unit. Un organisme oficial que, al mateix temps, situa Espanya com l'estat europeu amb més contagis i a prop del primer pel que fa a mortalitat a causa d'aquesta malaltia.En aquest cas, el còmput es fa respecte les dues anteriors setmanes i mostra una ràtio de positius a Madrid de 700,2 per cada 100.000 habitants, molt per damunt de Navarra, en segon lloc, amb 503,4. Nou dels deu territoris europeus amb majors ràtios, de fet, són autonomies de l'Estat -o ciutats autònomes com Melilla-. Catalunya va arribar a ser el quart territori europeu amb més casos, a principis d'agost, però ara ha caigut a la posició 26, amb una ràtio de 168,2, quatre cops inferior a la de Madrid.Agreuja la problemàtica de la capital espanyola la insuficiència de tests que s'hi fan. La ràtio de PCR fets la setmana passada per cada 100.000 habitants va ser de 1.902,1, per damunt de la mitjana estatal (1.369,1), però per sota de Navarra (3.089,5), La Rioja (2.983,6) o el País Basc (2.368,5). El que evidencia que la xifra hauria de ser superior, però, és que el percentatge de positius és de 22,1%, més que quadruplicant el llindar del 5% recomanat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per considerar controlada la pandèmia.Això indica que, a més de liderar la classificació de positius detectats, Madrid probablement també és el territori amb més contagis no detectats i, per tant, amb els brots més descontrolats. La mitjana estatal també supera molt les recomanacions, amb un 13%, i Catalunya tampoc no pot tirar coets, ja que el seu percentatge de positius és de 9,2%, clarament insuficient. I encara podria fer un major esforç en tests, ja que la ràtio de la setmana passada va ser de 1.107,4 per cada 100.000 catalans, per sota la mitjana estatal.Finalment, també és rellevant analitzar la pressió hospitalària causada pel coronavirus. Madrid té 3.207 pacients ingressats per la Covid -prop d'un terç del total a l'Estat-, dels quals, 377, a l'UCI. Això equival a que el 22% dels llits d'hospitals disponibles estan ocupats per aquests pacients, molt per damunt de Castella-la Manxa, en segon lloc, amb un 13%. La mitjana estatal és del 8,5% i Catalunya s'hi situa per sota, amb un 5%, encara lluny dels moments més complicat durant la primavera.

