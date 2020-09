Espanya, líder europeu en contagis i a prop del primer en morts... però onzè en tests

La situació de la pandèmia a Espanya no deixa d'empitjorar. Ja fa setmanes que lidera la ràtio de contagis recents i ara ho fa de forma destacada, però s'acosta cada cop més al primer lloc també en morts. En canvi, fins a deu estats el superen en ràtio de tests fets, cosa que situa l'espanyol en aquell amb més descontrol dels rebrots, segons dades del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties, amb informació de tots els estats de la Unió Europea, l'Espai Econòmic Europeu i el Regne Unit.El mapa superior evidencia com Espanya és, amb diferència, aquell amb una ràtio de contagis més elevada, entre el 3 i el 16 de setembre, amb 287,2 per cada 100.000 habitants. El segueixen de molt lluny França, amb 162,8, Txèquia (129,4) i Malta (110,2), mentre que tota la resta presenten una ràtio inferior a 100. Els que es trobarien en millor situació serien Letònia (4,1), Xipre (5,7), Liechtenstein (7,8) i Finlàndia (10,6).L'estat espanyol lidera aquest rànquing des de la primera setmana d'agost, quan va superar Romania i, des de llavors, no ha parat d'empitjorar-hi la situació. Fa tres setmanes, semblava que Malta el podria superar -amb pocs casos en termes absoluts, per l'escassa població del país-, però al final va tombar la corba. Altres estats que han incrementat molt el nombre de casos darrerament, com es pot veure en el gràfic inferior, són França i Txèquia, tot i que encara estan lluny d'Espanya.Malgrat que quasi fa un mes i mig que és l'estat amb més positius detectats, fins ara estava lluny dels que patien més morts a causa del coronavirus, Romania i Bulgària. Els motius eren una incògnita, però podia ser degut a que part de la població més dèbil ja hauria mort en la primera onada de la pandèmia, tot i que també era possible que, a la llarga, els contagis es traduïssin igualment en més defuncions.I això segon sembla que és el que està passant. El 15 d'agost era el novè estat pel que fa a nombre de morts per Covid i el dia 28 encara era el tercer, però amb 8,4 per cada milió d'habitants, la meitat de defuncions que Bulgària i menys d'un terç que Romania. Ara, però, ja ha deixat molt enrere aquella marca, assolint una ràtio de 22,3 morts per milió d'habitants, superant clarament Bulgària (15,3) i acostant-se ràpid a Romania (28,6).Davant d'això, Espanya està augmentant el nombre de proves que fa per detectar i controlar els cada cop més nombrosos brots, però segueix molt lluny dels estats capdavanters en testeig. Concretament, amb 1.316,8 setmanals per cada 100.000 habitants, es troba en onzè lloc, molt lluny de Luxemburg (8.292,6), Dinamarca (3.832,9), Malta (2.684,4), el Regne Unit (2.268,6) o Xipre (2.030,7), malgrat que, com s'ha dit, aquest és el segon estat amb menys contagis.Aquesta insuficiència de tests provoca que la pandèmia estigui cada cop més descontrolada. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que es vetlli perquè tan sols un 5% dels tests donin positiu, senyal que el pes dels casos no detectats és limitat, però Espanya duplica aquest llindar, amb un 10,9%, situant-se així com l'estat amb la pandèmia més descontrolada, per davant de Croàcia (8,8%) i Txèquia (7,8%). Una altra evidència que el testeig falla i que l'Estat no és només líder en contagis detectats, sinó també probablement en casos desconeguts, cosa que dificulta molt frenar-ne l'expansió.Una altra de les problemàtiques a l'Estat és que cada cop hi ha més focus i més dispersos, cosa que en dificulta la contenció. Nou dels deu territoris europeus amb majors ràtios recents de contagis són autonomies de l'Estat -o ciutats autònomes com Melilla-, amb Madrid com a líder molt destacada, amb 700,2 positius setmanals per cada 100.000 habitants. Catalunya va arribar a ser el quart territori europeu amb més casos, a principis d'agost, però ara ha caigut a la posició 26, amb una ràtio quatre cops inferior a la de Madrid.

