La CUP adverteix JxCat que mantenir Torra de president si és inhabilitat requereix «una organització conjunta»

La diputada de la CUP al Parlament Maria Sirvent ha advertit JxCat que si pretén que el president de la Generalitat, Quim Torra, continuï liderant el Govern malgrat ser inhabilitat "això s'ha d'organitzar".En declaracions a la premsa aquest dijous, Sirvent ha reclamat "una estratègia, un pla, una posició conjunta i no lemes" a Torra i el seu grup parlamentari per afrontar la possible inhabilitació i ha defensat les eleccions davant de la "manca de projecte" que veu en el Govern."Sabem perfectament que no és la solució, però tampoc ho és allargar un Govern sense objectiu polític", ha advertit, per la qual cosa ha apostat per celebrar comicis "al més aviat possible".

