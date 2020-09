Gonzalo Boye: «Tenim la raó jurídica i ens la reconeixeran aquí o a Estrasburg»

"Volen crear una jurisprudència ad hoc per al president Torra"

Si volen que hi hagi una sentència del TEDH que es digui "Torra i Pla contra Espanya", haurem d'arribar fins allà"

"Si es carreguen el Govern, es vulneren els drets del president Torra i també els dels seus votants"

"La sentència d'Estrasburg sortirà abans que la majoria dels jutges del Suprem que signaran la sentència de Torra s'hagin jubilat"

"Cada cop que hem jugat amb un àrbitre imparcial hem guanyat"

El Tribunal Suprem haurà de decidir en els pròxims dies o setmanes si inhabilita el president de la Generalitat, Quim Torra. En cas que ratifiqui la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), seria el primer cop que un president és inhabilitat en exercici del càrrec, i situaria Catalunya en un escenari incert, a l'espera de veure si l'independentisme és capaç de teixir una estratègia conjunta per respondre al veredicte de l'alt tribunal espanyol. Un dels protagonistes de la vista d'aquest migdia ha estat Gonzalo Boye, que pilota la defensa de Torra juntament amb l'advocada Isabel Elbal i el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa.En aquesta entrevista amb, l'advocat té dubtes sobre si el Suprem elevarà el cas a Europa, però remarca que no tindrà cap problema per creuar els Pirineus i trobar justícia al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). "Tenim la raó jurídica i ens la reconeixeran. Aquí o a Estrasburg", clarifica. Convençut sobre la viabilitat de la seva estratègia de defensa -avalada pels èxits obtinguts amb l'expresident i exiliat Carles Puigdemont-, Boye és taxatiu: "Sé el que em faig. Si juguem amb un àrbitre imparcial, creu-me que guanyarem".- Esperava que el tribunal respectaria la llei processal i hauria pogut fer les matisacions pròpies de l'article 897, però pel que sembla el magistrat president desconeixia aquest article.- Havia d'acabar d'al·legar algunes coses i precisar alguns punts del que ha dit la senyora fiscal, que eren absolutament equivocats.- La Fiscalia ha dit que la Junta Electoral Central (JEC) era una autoritat superior. Perquè ho diu ella, perquè la jurisprudència va cap a una altra banda. La jurisprudència diu clarament que no és una autoritat superior, diguin el que diguin i es posin com es posin. Ja ho ha dit el Tribunal Suprem. El problema és que estan intentant crear una jurisprudència ad hoc per al president Torra, que no valgui ni abans ni després, sinó només per al seu cas.- Si no, no s'explica aquest tracte. Torra representa una minoria de catalans i independentistes. La senyora Cayetana Álvarez de Toledo va néixer fora d'Espanya i ningú s'ha qüestionat que ella pogués cometre un delicte per injuriar el pare de Pablo Iglesias. Ho va dir al Congrés, i després al carrer, a la televisió i a Twitter.- No ho sé. Ho hauria de fer. La llei l'obliga a fer-ho, però és difícil saber què farà.- No ho sé. Nosaltres hem fet una feina seriosa, amb arguments jurídics rigorosos, i al final el que hagi de ser, serà. Tenim la raó jurídica. Si no ens la volen donar, això és una altra cosa, però tenim la raó jurídica i ens la reconeixeran aquí, al Tribunal Constitucional (TC) o a Estrasburg. Si l'actitud és que hi hagi una sentència del TEDH que es digui "Torra i Pla contra Espanya", haurem d'arribar fins allà. No passa res. Sempre hem guanyat a Europa, i avui he recordat que creuarem els Pirineus sense por. No passa res res més enllà dels Pirineus, hi ha gent que sap dret i que els espera encantats per explicar-los-ho.- Hem plantejat qüestions complexes. Si les tenen tan clares potser els sobrava la vista, però no ho crec. De fet, he vist els membres del tribunal prenent notes. En un cas que no hi ha jurisprudència no és tan senzill, perquè la que hi ha és europea i no els agrada.- La sentència serà ferma quan es publiqui i es notifiqui a les parts. Hi ha 48 hores per demanar aclariments. Un cop la sentència sigui ferma, s'executarà. Pel que fa a la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), això és l'execució de la sentència en termes del Parlament de Catalunya. És una qüestió política en la qual no vull entrar.- Hi ha una sèrie de drets fonamentals en joc, però un de clau és el dret a la participació política. El 21 de desembre de 2017, els ciutadans de Catalunya van anar a votar. Alguns van votar la llista de JxCat, altres ERC, altres el PSC... I aquesta gent va participar d'un procés electoral i en va sortir un resultat. En funció d'això es va escollir el president Torra per dirigir el govern de Catalunya. Si es carreguen l'executiu per tres paraules -"llibertat presos polítics"- es veuen vulnerats no només els drets del president Torra, sinó també el de tots els votants.- A Espanya pot crear jurisprudència fins que arribem a Estrasburg.- Ni jo li he recomanat ni ell ho ha dit. Ningú ha parlat d'això. És un més dels relats que circulen. El president seguirà en el càrrec fins a l'últim minut, altra cosa és que no estiguem d'acord amb la sentència i es presentin els recursos oportuns. Com li puc recomanar al president que no compleixi la sentència? Seria com si l'assessorés per atracar un banc.- Això és un tema polític i no m'hi fico. Soc apolític.- No analitzo les propostes polítiques perquè crec que no entren dins la meva esfera de competència.- Un cop es notifiqui la sentència, si no és en el sentit que volem, presentarem un recurs d'empara al TC, que farà el que es fa en el futbol quan el partit es posa en contra: refredarà la pilota, la tindrà molta estona. Després desestimarà el recurs i haurem d'anar a Estrasburg.- No ho sé, però passarà molt menys temps que l'edat de jubilació de la majoria dels que signaran la sentència del Suprem. A molts dels que avui estaven a la sala, la sentència del TEDH els arribarà abans de jubilar-se.- No, és que sé el que faig. Nosaltres hem estructurat la defensa del president Torra en tot moment, des del primer dia.- Cada cop que hem jugat amb un àrbitre imparcial hem guanyat. En el cas de Torra, si l'àrbitre és imparcial, creu-me que guanyarem.

