La moció contra Bartomeu aconsegueix 20.731 firmes

💪 PODÍEM❗

🔥 VOLÍEM❗

✅ HO HEM FET❗



🚨 20.731 SIGNATURES 🚨



GRÀCIES VOLUNTARIS!

GRÀCIES SOCIS I SÒCIES!

G-R-À-C-I-E-S!#MesQueUnaMocio, una oportunitat per tornar a ser Més que un Club pic.twitter.com/r2MkUSH5iT — Plataforma Més que una Moció (@MesQueUnaMocio) September 17, 2020

La plataforma Més que una Moció ha aconseguit 20.731 firmes. Es tracta d'una xifra de rècord que serveix per superar sobradament les 16.521 que feien falta per tirar-la endavant.Els impulsors de la moció han celebrat a les xarxes socials l'èxit. S'hi ha d'afegir la dificultat d'haver recollit les firmes sense partits al Camp Nou i en plena pandèmia del coronavirus, motiu pel qual han mostrat agraïment a tots els socis i voluntaris que hi han participat.Amb aquest nombre de signatures, sembla pràcticament fet que la moció tirarà endavant després de la revisió. Si acaba passant això, la moció se sotmetrà a votació i necessitarà un 66% dels vots a favor per fer fora la junta de Josep Maria Bartomeu. Si no supera aquests dos passos, l'actual president i la seva junta seguiran fins el 20 i 21 de març, data programada per a les eleccions.

