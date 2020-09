«Giselle» arribarà al Centre Cultural Terrassa de la mà del Ballet Estatal Rus

Giselle finalment pujarà a l'escenari del Centre Cultural Terrassa el pròxim mes de març. La pandèmia però sobretot per les restriccions de desplaçaments entre Rússia i l'estat espanyol, ha fet ajornar la data de la funció del 26 i 27 de setembre al 6 i 7 de març.A més, ja no es farà a càrrec del Ballet i Orquestra de Sant Petersburg, sinó que la companyia que finalment posarà en escena aquesta gran coreografia clàssica serà The Russian State Ballet, dirigida per coreògraf Viacheslav Mihailovich Gordeev, de major solidesa i qualitat artística que l'originalment prevista.Ambientada en un entorn camperol a Alemanya a l’època medieval, la història de Giselleestà inspirada en l‘obra De l’Allemagne que Heinrich Heine va escriure el 1835. Aquesa peça, estrenada el 1841 a l’Òpera de París, és una obra mestra absoluta del ballet romàntic i es considera una obra fonamental de la dansa clàssica tant pel tractament dels ideals romàntics com per l’ús de la més refinada tècnica teatral del segle XIX.El Ballet Estatal Rus està dirigit pel prestigiós director i coreògraf Viacheslav Mihailovich Gordeev, i té un clar ideal artístic: la cura, la salvaguarda i la divulgació del llegat de la coreografia clàssica. La companyia de Moscou es denomina a si mateix "ensemble de solistes", perquè cada un dels artistes-ballarins té capacitat de presentar-se com a solista i enriquir artísticament amb les seves línies al cos de ball.Des dels seus inicis, el Ballet Estatal Rus va obrir les portes a joves artistes a qui se’ls va permetre la lliure experimentació en la recerca de nous ambients i estils d’expressió plàstica. Després de 30 anys d’activitat i amb més de 90 ballarins, aquest Ballet ha adquirit força i reconeixement en l’àmbit internacional.

