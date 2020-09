Troben un submarinista mort a la punta de les Coves de Sitges

Uns submarinistes van localitzar aquest dimecres el cos d'un home surant al mar a tocar de la punta de les Coves de Sitges. L'home duia posat un neoprè i, com van comprovar els submarinistes, estava mort.En donar l'alerta, es van activar els GEAS de la Guàrdia Civil, Salvament Marítim, el SEM, els Bombers de la Generalitat i la Policia Local de Sitges. Finalment, els GEAS amb el suport dels Bombers van recuperar el cadàver ben entrada al tarda.Ara caldrà esperar al resultat de l'autòpsia per saber quan va morir i per quina causa. Tot apunta que l'home, d'entre 45 i 50 anys, podria ser veí de Sitges.

