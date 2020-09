Salut flexibilitza les visites a les residències que presentin indicadors favorables

Salut ha actualitzat el protocol a les residències per flexibilitzar les visites i facilitar les sortides de curta durada dels residents amb prou autonomia. Les noves mesures, que ja han entrat en vigor, passen per desvincular la possibilitat de fer visites del risc de rebrot del municipi. El que es tindrà en compte és la situació de cada centre, que pot estar classificat com a verd -cap contagi-, taronja -menys de cinc contagis- o vermell -amb més de cinc contagis-. "El 40% de residents pateixen deteriorament cognitiu i no rebre visites dels éssers estimats no els fa bé", ha explicat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.Les visites estaran autoritzades quan es garanteixi la no propagació del virus en zones determinades com a verdes en els centres en situació verda i taronja, que actualment són el 95% dels centres de Catalunya mentre que un 5% estan classificats com en vermell. Les visites hauran de ser amb cita prèvia en l'horari establert per la residència, s'haurà de garantir com a mínim una setmanal i amb un màxim de tres visitants per resident.El nou protocol també autoritza la sortida al carrer o per visitar familiars als residents que siguin prou autònoms com per aplicar amb criteri les mesures de protecció -mascareta, higiene de mans i distància-. Aquestes sortides estaran acordades de forma compartida pel resident, la direcció del centre i les famílies i es determinarà si es fan sols o amb algun tipus d'acompanyament. En el cas de residents que surtin més de tres setmanes del centre per, per exemple, unes vacances, se'ls haurà de fer una PCR quan tornin i hauran de fer una quarantena preventiva durant els 14 dies posteriors al retorn.Argimon ha resumit així en quina situació es troba ara la pandèmia a Catalunya: "Estem anant una mica millor, però no estem bé". El risc de rebrot, ha recordat, és de 151 i la taxa d'infecció de 80. "Tenim molt recorregut de millora", ha advertit. A més, ha apuntat que previsiblement els indicadors empitjoraran a finals de mes arran de l'increment de la mobilitat amb el retorn a la feina i a l'escola. Els dos focus candents en aquests moments són Salt i Girona, així com algunes zones de la costa.Pel que fa a la possible reducció dels dies protocolaris en què s'ha de guardar quarantena en cas de ser positiu o contacte estret, Argimon ha explicat que estan acabant de fer les últimes deliberacions i que previsiblement s'anunciarà la setmana que ve.Salut també ha fet referència als nous tests ràpids i econòmics que han lloat epidemiòlegs com Oriol Mitjà. El departament n'ha adquirit, tot i que no ha especificat quants, i Argimon ha assegurat que són "molt interessants" i que els resultats preliminars de les avaluacions són "molt prometedors". Amb tot, ha insistit que encara s'estan avaluant i que aquesta avaluació no s'acaba si no que és constant perquè s'ha de fer en diferents tipus de població i entorns. En tot cas, ha assegurat que seran "una eina més" de diagnòstic.

