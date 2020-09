VÍDEO Josep Bou arrenca els llaços grocs de les tanques col·locades davant de l'Ajuntament de Barcelona

🔵 Limpiando el mobiliario público, si los quieren colocar que los coloquen en su casa



‼ Por la neutralidad del espacio público y para que el Ayuntamiento siga siendo la casa de todos! pic.twitter.com/ZmSVOUUEiZ — Josep Bou Vila 🇪🇸 (@josebouvila) September 17, 2020

El regidor del PPC a l'Ajuntament de Barcelona Josep Bou ha tret diversos llaços grocs de les tanques col·locades davant del consistori amb unes tisores, a la plaça Sant Jaume. Ho ha fet aquest matí, argumentant que era mobiliari públic.Un veí li ha recriminat l'acció dient-li "Fora feixistes", i el popular ha replicat: "Fora tu". Bou ha penjat el vídeo de l'acció al seu Twitter, on ha afegit: "Netejant el mobiliari públic, si els volen col·locar que els col·loquin a casa seva. Per la neutralitat de l'espai públic i perquè l'Ajuntament segueixi sent la casa de tots".

