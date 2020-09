Cas Pedro Álvarez: última oportunitat per fer justícia?

"L'ombra de la impunitat"



En declaracions a NacióDigital Salellas explica que la vista d'aquest divendres pot precedir "una de les darreres resolucions" que els tribunals dictin sobre el cas Pedro Álvarez. "Venim d'un procés judicial molt accidentat on l'ombra de la impunitat ha plantat sempre", diu l'advocat, que considera que aconseguir la reobertura de la investigació no és un objectiu "senzill".





Esto es lo máximo que hemos conseguido en 27 años de impunidad, un careo entre defensa y fiscalía en la Audiencia Provincial. La presión de estos últimos meses les está obligando a mover ficha.



¡NOS VEMOS EL VIERNES a las 12h! Pg Lluís companys,14 (BCN)

¿Nos ayudáis a difundir? pic.twitter.com/hoNLdRrPAL — Plataforma Pedro Álvarez (@PlataformaPedro) September 15, 2020

La plataforma Pedro Álvarez ha convocat una concentració demà a les 12 del migdia davant l'Audiència Provincial i el seu pare, Juanjo Álvarez, confia que la justícia actuï. "Espero que no facin com fins ara, donar moltes voltes al cas per acabar no fent res", diu. "La Fiscalia mai ha volgut investigar però no perdem l'esperança", apunta.



A finals d'any l'assassinat de Pedro Álvarez prescriurà, a no ser que l'Audiència Provincial de Barcelona accepti investigar un cas pel qual el sistema judicial hi ha passat fins ara de puntetes. L'advocat de la família Álvarez, Benet Salellas, i la Fiscalia protagonitzaran aquest divendres un acarament davant del tribunal. Amb el calendari a la mà, pot ser una de les últimes oportunitats per conèixer la veritat.La nit del 15 de desembre del 1992 Pedro Álvarez havia quedat amb la seva xicota al barri de Torrassa, prop d’on ella vivia. Caminaven per l’avinguda Catalunya quan ella va creuar el carrer sense mirar, provocant la frenada brusca d’un Opel Vectra de color blanc.El conductor la va esbroncar i quan Álvarez va intervenir, el propietari del vehicle va sortir del cotxe, va amenaçar-lo amb una pistola i, finalment, li va disparar un tret al cap. Van traslladar el jove a l’Hospital de Bellvitge i a les 4 de la matinada els metges comunicaven la seva mort a la família.Aquell dia Juanjo Álvarez iniciava un periple judicial que mai ha aclarit la seva mort ni n’ha depurat responsabilitats. Fins ara, l'únic detingut que hi ha hagut -just després de l'assassinat- és un agent de la policia nacional espanyola.El jutjat d’instrucció número 5 de L’Hospitalet de Llobregat, amb María José Magaldi al capdavant, va deixar en llibertat el detingut perquè la xicota d'Álvarez no havia pogut identificar-lo amb "total certesa". La investigació va continuar en marxa però finalment Magaldi va arxivar la causa el 1995. La jutgessa va ser doblement ascendida al cap de poc temps. Primer a un jutjat penal de Barcelona i després a l’Audiència Provincial.Des d'aleshores la família ha hagut d'esperar 28 anys perquè la justícia fes algun pas més. El febrer d'enguany el jutjat d'instrucció número 4 de l'Hospitalet de Llobregat va rebutjar reobrir la investigació però va demanar a la policia nacional espanyola i la Guàrdia Civil que determinessin si podien obrir alguna nova diligència per determinar la implicació en el cas de persones contra qui la causa no està prescrita. Amb la seva decisió el jutge subscrivia el criteri de la Fiscalia, que considerava la causa prescrita en relació a Manuel Segovia -l'agent detingut el 1992- tot i que admetia tenir dubtes sobre a prescripció i per això enviava els requeriments als cossos policials.

