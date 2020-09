La Covid-19 obliga a confinar 68 grups de 52 centres educatius

L'afectació de la Covid-19 al sistema educatiu continua sent molt baixa quan tot just han passat tres dies des que va començar el curs. El 99,1% de centres de Catalunya tenen la totalitat dels seus grups en funcionament. A data d’avui, hi ha 68 grups confinats en 52 centres educatius dels diferents territoris a causa del coronavirus.Hi ha dues escoles que no havien començat el curs per casos de Covid-19 entre el professorat i que avui han iniciat la seva activitat lectiva: l’Escola Juncadella de Sant Vicenç dels Horts, i l’Escola Ridolaina de Montellà i Martinet (Cerdanya).D’altra banda, es manté confinada la llar d’infants Petit Montessori (antiga llar d’infants Tintín) i s’afegeix l’Escola bressol municipal de Gràcia, totes dues de Barcelona.Els 52 centres amb grups confinats es diferencien per aquesta tipologia:Llar d’infants privades: 4Llar d’infants municipals: 12Escoles de 2n cicle d’infantil i primària: 16Instituts d’ESO, Batxillerat i FP: 11Instituts Escola: 3Centres privats concertats: 14Centres privats: 8El detall dels centres amb grups confinats es pot consultar en el document adjunt a sota:

