VÍDEO Càrregues dels Mossos en el desnonament d'un pis propietat d'Oleguer Pujol

El govern avui s'esta lluïnt... mentre @QuimTorraiPla espera la solidaritat antirepressiva de tothom, envieu als @mossos a fer fora a la gent de casa seva al Carmel. I portem desenes de desnonaments en una setmana 🔥



#MossosDesnonen #ZonaDeGuerra pic.twitter.com/uU31smIbUT — Sindicat Habitatge Raval (@RavalSindicat) September 17, 2020

Els Mossos d'Esquadra han carregat contra desenes de persones que intentaven impedir un desnonament al Carmel de Barcelona, al carrer Mühlberg. El pis és propietat d'Oleguer Pujol, fill de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol.Al pis hi vivien fins avui Hamid Khadri i la seva família i la Xarxa d'Habitatge d'Horta-Guinardó assegura que Pujol no ha volgut seure a negociar un lloguer social per als inquilins.Els Mossos han actuat per ordre del jutjat civil número 57 de Barcelona. Han carregat perquè la comitiva judicial, que ha arribat passades les 10, pogués accedir a l'immoble. Els activistes havien aturat dos intents previs de desnonament d'aquesta família.El procediment judicial es va iniciar el 2018, després que Khadri perdés la feina i la família no pogués fer front als 750 euros mensuals de lloguer que costa el pis.

