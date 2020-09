La Fiscalia descarta portar el cas de Torra a Europa i defensa la competència de la Junta Electoral

La Fiscalia i Vox han anat de la mà a l'hora de demanar que es desestimi el recurs de cassació de la defensa de Quim Torra i, en conseqüència, es ratifiqui la seva inhabilitació per a ostentar càrrecs públics. El ministeri fiscal ha descartat la necessitat d'elevar el cas a la justícia europea, tal com reclamaven els advocats del president, i ha defensat la competència de la Junta Electoral Central (JEC) per donar ordres a Torra en el marc d'un procés electoral. Vox, al seu torn, ha acusat el president de voler fer "màrqueting polític" i ha insistit que el dret a la llibertat d'expressió esgrimit per la defensa "no és il·limitat".La Fiscalia s'ha cenyit a fer puntualitzacions a tres qüestions presentades per la defensa de Torra, en relació a la negativa del TSJC a presentar una qüestió prejudicial, a la parcialitat dels membres de la JEC i dels jutges del TSJC, i sobre la competència de l'organisme electoral. La fiscal Pilar Martínez ha assegurat que el plantejament de Torra és "inassumible" i que la defensa intenta "estirar i adaptar" les normes a conveniència. El ministeri públic ha descartat que es pugui argumentar manca d'imparcialitat del TSJC i ha apuntat que no hi ha "dades objectives" que permetin argumentar aquesta suposada parcialitat en contra de Torra.Martínez també ha rebutjat la necessitat d'elevar el cas a Europa. "No és obligat admetre les qüestions prejudicials", ha apuntat la fiscal, i ha recordat que el moment processal oportú d'aquest plantejament no pot ser després del judici oral. "Per plantejar una qüestió prejudicial cal que hi hagi dubtes sobre la interpretació de la norma", ha argumentat. En el cas concret de Torra, la fiscal ha dit que és "evident" que és un "cas clar" amb una "norma absolutament clara". "No hi ha cap dubte dels tribunals en relació a l'aplicació de la norma comunitària", ha reblat.El ministeri públic ha criticat que la defensa de Torra "obviï" que les decisions de la JEC no eren "contra unes manifestacions polítiques" sinó "en el marc d'un procés electoral". "La LOREG atribueix a la JEC la competència per resoldre les reclamacions en relació a les disposicions de la llei que obliguen a revisar, neutralitzar o sancionar actuacions de la naturalesa que ha realitzat Torra", ha repassat Martínez. "Penjar llaços grocs no és una activitat política, és una activitat administrativa en un marc d'actuació política", ha apuntat, i ha remarcat que es va fer en un marc de procés electoral.L'acusació popular Vox ha acusat Torra de fer "marqueting polític" i ha posat límits a la llibertat d'expressió. L'advocada Marta Castro ha assegurat que cal atendre al principi de la legalitat i ha recordat que "ningú està per sobre de la llei". Castro ha sostingut que, a partir d'aquí, cauen tots els arguments de la defensa de Torra, que reiteren en aspectes que, segons el ministeri públic, ja s'han resolt. "El principi de legalitat i la Constitució diuen que en període electoral hi ha unes normes que tothom ha d'atenir. També s'ho volen saltar?", s'ha preguntat Castro, que ha criticat la manca d'arguments de Boye. "S'està invocant el dret de la UE, com si no s'apliqués. El dret de la UE ja està integrat en el nostre ordenament jurídic", ha assegurat.També ha lamentat que la defensa de Torra consideri que el TJUE té "prevalença" sobre el dret espanyol, i ha apuntat que el Suprem és el tribunal adequat per prendre la decisió. "No cal una qüestió prejudicial", ha remarcat la fiscal, que ha recordat que això s'ha de fer si el jutge nacional té "dificultat" a l'hora d'interpretar la llei. "No hi ha cap discordànça", ha assegurat Castro. L'acusació ha fet referència al principi de neutralitat, que és "la causa de la sanció" de la JEC. "Ens trobem en una desatenció a l'ordre de la JEC per part de Torra", ha dit, i ha apuntat que "creuar aquesta línia" situa el cas en l'àmbit penal. "El senyor Torra va reconèixer que no obeiria i ha fet ostentació pública que no ho farà i que ho tornarà a fer", ha dit Castro."És una aberració que se'ls plantegi que tot això que s'està analitzant es pot salvar per la llibertat d'expressió i participació política", ha apuntat la fiscal. "No s'ha jutjat un acte polític, sinó l'obligació de Torra de mantenir la neutralitat", ha afegit. Segons l'acusació, la pancarta de Palau no era "un acte polític". "Si és un acte polític infringeix el principi de neutralitat", ha remarcat. L'advocada també ha dit que l'extensió del recurs, de més de 300 fulls, s'explica per la manca d'arguments sòlids de la defensa de Torra. "Cal atendre's al rigor jurídic, que amb la remissió a la Constitució i a la llei electoral està més que complert", ha reblat la fiscal. El ministeri públic ha recordat que els drets fonamentals com la llibertat d'expressió no és "il·limitat" i està limitat per la pròpia Constitució.

