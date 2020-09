El govern espanyol calcula que la reforma del delicte de sedició serà abans de finals d'any

La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha assegurat aquest dijous que calcula que la reforma del Codi Penal que prepara el govern i que, entre altres coses, inclourà la reforma del delicte de sedició -que afectaria els polítics independentistes empresonats per l'1-O- podria estar a punt abans que acabi l'any. Segons ha explicat, el Ministeri de Justícia té ja l'esborrany "bastant avançat".En una entrevista a TVE, recollida per Europa Press, la número dos del govern ha confirmat que aquesta norma forma part d'el Pla Anual Normatiu que va aprovar el consell de ministres per a aquest any, i que ella mateixa va elaborar i va presentar fa una setmana.Això sí, preguntada sobre si creu que estaria a punt abans de la votació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) que ja està negociant el govern, Calvo ha assenyalat que no ho creu. Ha manifestat que "és una mica igual", perquè en les converses que estan mantenint amb la resta de forces polítiques i, en concret, amb les catalanes, com ERC, "no es parla d'aquestes dues coses" relacionades."El Ministeri de Justícia porta temps treballant i és una reforma que volem aprovar per reformes que també volem que siguin ràpides", ha apuntat, després d'assenyalar que a més del delicte de sedició, que consideren "obsolet", també inclouran qüestions en matèria d'"ecocidi", protecció dels animals o modificacions necessàries per a la llei de llibertat sexual impulsada pel Ministeri d'Igualtat.

