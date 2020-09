Ahir al vespre, #bomberscat (2 dotacions) vam fer el rescat d'un gos que havia caigut al canal de Gavet de la Conca, en el tram que passa per Fontsagrada. Havia quedat atrapat a la reixa. El vàrem treure moll però sa i estalvi! pic.twitter.com/3X8lRn9362 — Bombers (@bomberscat) September 17, 2020

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dimecres al vespre un gos que havia quedat atrapat en una reixa del canal de Gavet de la Conca, en el tram que passa per la localitat de Fontsagrada. L’avís es va rebre a les 19:21 hores i fins el lloc s’hi van desplaçar dos dotacions dels Bombers.Membres del cos es van introduir a l’aigua amb sistemes de subjecció per arribar amb seguretat fins l’animal, per treure’l de l’aigua sa i estalvi.

