La moció contra Bartomeu supera les firmes necessàries

La plataforma Més que una Moció ha obtingut les firmes necessàries per tirar endavant la moció de censura contra l'actual president del Futbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Ho ha explicat a RAC1 el seu portaveu, Marc Duch: "És una autèntica bogeria", ha afirmat.D'aquesta manera, la plataforma ja hauria assolit les 16.521 firmes que feien falta per precipitar la sortida de la junta de Bartomeu del club. En tot cas, caldrà veure quina és la xifra final de suports que es registren i, després, validar-los.Aquest dijous al matí, davant l'últim dia del termini per recollir firmes de socis, els impulsors de la moció han anunciat que ja en tenien 16.250, i no han necessitat gaire temps per arribar a l'objectiu. A les 18 h, s'entregaran totes a les oficines del club.Si després de revisar les firmes la moció segueix endavant, se sotmetrà a votació i necessitarà un 66% dels vots a favor per fer fora la junta de Bartomeu definitivament. Si no supera aquests dos passos, l'actual president i la seva junta seguiran fins el 20 i 21 de març, data programada per a les eleccions.

