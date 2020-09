Joan Canadell rebutja unes eleccions anticipades: «Seria una irresponsabilitat»

El president de la Cambra de Comerç, Joan Canadell, ha considerat "surrealista" que el Tribunal Suprem pugui inhabilitar el president de la Generalitat per una pancarta. Ho ha dit just quan el president Quim Torra compareixia al Suprem . Canadell ha afirmat que esperava que el tribunal fos "hàbil" i no es produeixi la inhabilitació. Ha defensat la conveniència que no hi hagi eleccions i es puguin aprovar uns nous pressupostos, tot dient que "seria una irresponsabilitat" que es paralitzés la gestió política perquè entréssim en un període electoral, quan el que toca és gestionar la crisi, "salvar empreses i llocs de treball".Ho ha dit en la presentació del primer Baròmetre Cambra, que farà un seguiment mensual de l'evolució de l'economia catalana i de com l'afecta la Covid-19. Ha estat una compareixença telemàtica amb el cap del gabinet d'estudis de l'entitat, Joan Ramon Rovira, assenyala que l'economia catalana es recupera de l'aturada que va patir a causa del coronavirus, però a l'agost s'ha produït un fre en la bona tendència que portava els mesos previs.La raó d'aquest fre es deu a la important concentració de l'activitat econòmica d'aquest mes en el sector turístic i els resultats dolents que ha viscut aquest sector, en especial el més orientat al turisme estranger. En canvi, la construcció, la indústria i les exportacions es recuperen a bon ritme.La Cambra assenyala que els mesos de juliol i agost s'ha donat una recuperació de les economies de l'eurozona i dels Estats Units, però que, en canvi, l'economia espanyola retrocedeix i s'allunya de la tendència global. El nombre d'empreses actives se situa en unes 239.000 al mes d'agost, 18.668 empreses menys que abans de la pandèmia i un 7,7% per sota de les quals a l'agost del 2019. Com en el cas de l'ocupació, la destrucció del teixit empresarial empitjora a l'agost.El nombre real d'assalariats ocupats (descomptant els assalariats en ERTO) se situa encara un 10% (o unes 300.000 persones) per sota dels nivells considerats normals i mostra un marcat alentiment a l'agost, el que reflecteix el fort impacte de la situació sanitària sobre l'ocupació, sobretot en el sector turístic.El sector turístic està sent el més afectat per la Covid-19 i el que trigarà més temps en recuperar els nivells anteriors a la crisi. Les pernoctacions hoteleres tant de turisme domèstic com estranger han caigut dràsticament, un -48% i -87,7%, respectivament. En aquesta mateixa línia, l'aeroport de Barcelona presenta una reducció dràstica del moviment de passatgers (-79,5%) aquest mes d’agost.En canvi, pel que fa a la indústria i l'exportació, l'indicador és positiu. Les exportacions es recuperen amb força al juny, però encara se situen un 12% per sota de les registrades fa un any i la producció industrial va recuperant el pols, ja que només li resta un 6,5% per retornar als nivells normals de fa un any.Canadell ha reclamat que els fons europeus que corresponen a Catalunya (30.000 milions) arribin el més aviat millor i es cabalitzin cap als sectors que més ho necessiten, com el comerç, la cultura, el turisme i la restauració. Però, anant més enllà, ha dit que cal canviar el model i anar cap a una economia de valor afegit. Mentrestant, Canadell ha demanat a la generalitat que pressioni el govern espanyol perquè activi amb urgència el MEDE, el Mecanisme Europeu d'Estabilitat.

