El clúster de l'automoció adverteix que les empreses del sector s'han de reinventar en els propers cinc anys

El cotxe del futur serà electrificat, autònom, compartit i actualitzat, amb molta menys emissió de gasos i menys sorolls. Potser ni tan sols serà necessari el carnet de conduir. L'automoció viu una profunda transformació, de la qual la crisi de Nissan ha estat una de les seves manifestacions, i l'empresa catalana del sector s'ha de posar les piles. Si no ho fa, desapareixerà en els propers cinc a deu anys. Així ho ha advertit aquest dijous la patronal del sector.El Clúster de la Indústria de l'Automoció de Catalunya (CIAC) ha presentat aquest dimarts les línies generals del seu pla estratègic 2021-24. Ho han fet en una compareixença telemàtica el seu president, Josep Maria Vall, i el president del Clúster Manager, Josep Nadal. Els dirigents empresarials s'han mostrat convençuts que la indústria de l'automoció catalana té prou potencial per respondre als reptes, però ha de canviar.Vall s'ha referit al fet que el cotxe elèctric no s'ha acabat d'implantar a Catalunya, però tampoc a l'estat espanyol ni en bona part d'Europa: "El tema de la fabricació de bateries no s'ha resolt i en calen molts a Europa, on caldrien com a mínim sis grans fàbriques de bateries". A més, les nbateries encara plantegen un problema de reciclatge, que planteja un interrogant. I hi ha un problema de matèria prima: el fabricant necessita dispsoar d'ella molt a prop. I encara hi ha un altre factor: és molt car en aquests moments.Sobre la decisió de Nissan d'anar-se'n de Barcelona, el CIAC ha aplaudit l'acord al qual s'ha arribat i s'ha mostrat optimista sobre l'arribada de nous inversors, com el nou fabricant de bateries de qui s'ha parlat. "En aquest país ens cal un fabricant de bateries, independentment que estigui a la planta de Nissan o no. Ens interessa que vingui un inversor", ha afirmat Josep Maria Vall. Ha afegit que "el fabricant de bateries ha de venir de fora i s'ha d'instal·lar aquí", tot i que a Catalunya hi ha empreses que poden contribuir-hi, com Ficosa.El sector de l'automoció travessa un procés de grans transformacions. L'horitzó dels propers anys presentarà la irrupció amb força del cotxe amb motor elèctric i híbrid, mentre el cotxe amb motor de combustió cedirà la seva hegemonia. El CIAC ha destacat el desplaçament geogràfic que es produirà i que implica una clara reducció de producció de vehicles a Europa, una producció que s'està movent de l'Atlàntic al Pacífic. Possiblement, cap al 2040 només el 5% de la producció serà a Europa. La Xina està en un 28-29% de la producció i en clar increment.També hi ha la necessitat de canviar la cadena de valor del sector i els fabricants s'han d'associar per poder competir en condicions. Els productors de components tindran cada cop més demanda, sobretot en el camp de l'I+D. Com ha dit Vall, "qui no estigui en possibilitats d'establir unions i aliances, ho tindrà malament".La innovació i la flexibilitat seran elements clau per superar els nous reptes de l'automòbil, i enmig d'una incertesa total, segons els directius del CIAC. Vall ha reblat la transcendència del canvi que suposa la fi del cotxe de combustió, el que ha tingut impacte en la venda de vehicles. Cap al 2040, el cotxe amb bateria elèctrica superarà el 30%, i els cotxes amb motor híbrid, els que funcionin amb pila de combustible d'hidrogen i els que encara funcionin amb motor de combustió es repartiran la resta del mercat amb percentatges de més del 20%.La transformació tecnològica serà espectacular, amb l'aparició del cotxe autònom, que implicarà un salt en infraestructures. Josep Maria Vall també ha assenyalat les modificacions que es donaran també en el terreny de les mentalitats, quan es percep que els joves ja no veuen el cotxe com una propietat sinó com un servei.

