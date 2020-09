Koeman no pot entrenar el Barça en partits oficials

Ronald Koeman no pot seure a la banqueta del Futbol Club Barcelona mentre el club no resolgui el contracte de Quique Setién, que vol cobrar l'any que li quedava, tal com informa la Cope. Segons la periodista Helena Condis, la Federació Espanyola de Futbol no ha pogut tramitar encara la fitxa del tècnic holandès perquè encara no hi ha hagut cap acord entre el Barça i Setién.De fet, a la web oficial de la Lliga encara apareix Quique Setién com a entrenador del Barça. La banqueta està sent un maldecap més per Bartomeu, que en 8 mesos ha hagut de pagar la rescissió de Valverde, la clàusula per fitxar Koeman i ara toca el comiat de Setién.L'estrena del conjunt blaugrana en Lliga serà el 27 de setembre, contra el Vila-real al Camp Nou. Si en aquests deu dies no s'arregla la situació de Setién, doncs, Koeman no podria dirigir l'equip en el primer partit oficial de la temporada.

